Les Nets en négociations pour jouer un match de présaison en Israël ?

On se bat un peu partout dans le monde pour accueillir des rencontres NBA. Melbourne aimerait ainsi bien organiser un match de présaison, pour profiter de « l’âge d’or » du basket en Australie.

Selon YNet, ça négocie aussi entre le Maccabi Tel Aviv et les Brooklyn Nets. Si les discussions aboutissent, la franchise new-yorkaise pourrait disputer un match de présaison à Tel Aviv en octobre. Ce serait la première confrontation entre une équipe NBA et une équipe d’Euroleague depuis 2016, quand le Thunder avait affronté le Real Madrid et le FC Barcelone.

Ce serait surtout la première fois que la NBA revient en Israël depuis 1984, quand les Phoenix Suns et les New Jersey Nets, déjà, avaient disputé deux matchs chacun à Tel Aviv, contre l’Hapoel et le Maccabi. Il faut d’ailleurs rappeler que le premier match d’une franchise NBA contre un club extérieur à la ligue a eu lieu en Israël. En 1978, les Washington Bullets, champions en titre, s’étaient ainsi inclinés (98-97) face au Maccabi Tel Aviv, à Tel Aviv.

Toutefois, selon NetsDaily, cette rumeur au sujet d’un match de présaison des Nets à Tel Aviv est « inexacte ».