Les Mavericks noyés sous les 3-pts de Boston

C’est un schéma bien connu cette saison. Une défense pense tenir face aux Celtics puis, en quelques instants, les shoots pleuvent, les paniers s’enchaînent et l’écart gonfle vite. Très vite. Ce fut le cas pour les Mavericks, en fin de premier acte de ce Game 1, quand Boston a passé un 15-2 pour conclure le premier quart-temps.

Kristaps Porzingis a frappé fort, Jaylen Brown et Sam Hauser ont suivi à 3-pts durant cette séquence. Dallas avait déjà un genou à terre après seulement douze minutes (37-20), noyés par les sept paniers primés des troupes de Joe Mazzulla.

« Ils ont frappé les premiers, et on a été menés de 17 points. Ce n’est pas nous ça, de prendre 37 points en premier quart-temps », regrette Kyrie Irving. « On doit faire mieux pour leur rendre la vie plus difficile. Ils ont mis beaucoup de 3-pts. »

Faire plus et mieux en défense

Et donc 16 au total, sur 42 tentatives. Les Celtics ont donc shooté à 38% de réussite derrière l’arc quand les Mavs ont été bloqués à 7/27 (26%). Une des explications de la victoire celte se trouve là.

« On ne doit pas prendre de 3-pts. C’est ce qui nous a fait le plus mal », a commencé un Luka Doncic peu bavard (comme toujours après les défaites) en conférence de presse. « C’est la meilleure équipe à 3-pts de la ligue donc parfois c’est difficile de les limiter. Surtout quand les cinq joueurs sur le parquet peuvent shooter. »

Quand on regarde dans le détail, les Texans ont parfois bien contesté les shoots réussis par les Celtics, surtout en première mi-temps. Mais il faut en faire encore un peu plus… « On doit faire mieux pour contester certains shoots à 3-pts », assure PJ Washington. « Ils ont mis beaucoup de tirs en premier quart-temps, on aurait dû faire mieux en défense. »

« Ils ont pris 27 shoots à 3-pts en première mi-temps et en ont mis 11. On doit faire mieux », résume laconiquement Jason Kidd, en forme de conclusion.