Les Celtics ont débuté les Finals en rendant hommage à Bill Walton

« Nous sommes fiers de le considérer comme l’un des plus grands Celtics de l’histoire », a lâché le speaker du TD Garden avant de réclamer un moment de silence pour penser à Bill Walton. Quelques secondes de silence rompues par des « On t’aime Bill ! »

En amont de la première manche de leur finale NBA face aux Mavs, les Celtics ont rendu un hommage solennel à leur ancien joueur, décédé le 27 mai. Sous les yeux d’une dizaine de membres de la famille du défunt, la franchise a projeté une vidéo en hommage du Hall of Famer.

Celui-ci n’a pas eu besoin de rester longtemps dans le Massachusetts pour y laisser une trace indélébile. Bill Walton à Boston, c’est un trophée de meilleur 6e homme de l’année remporté en 1986, suivi surtout du titre la même année, le second de sa carrière après celui remporté en 1977 à Portland.

La saison suivante, il a été limité à 10 matchs disputés en raison de blessures au pied et a pris sa retraite, avant d’intégrer le Panthéon du basket en 1993.

« Je ne vois pas de meilleur ambassadeur NBA que Bill. Il aimait parler à tout le monde. C’est un moment triste pour la ligue », a lâché Adam Silver en amont de la rencontre, en parlant d’un « ami » qui a grandement contribué à l’internationalisation du jeu.

« Bill était un champion à tous les niveaux et l’incarnation du jeu d’équipe altruiste. Il trouvait beaucoup de joie dans le basket et la musique, et chérissait profondément les moments passés avec ses coéquipiers et ses amis », lâchait encore l’annonceur local, tandis que les membres de l’équipe portaient des surmaillots noirs sur lesquels était inscrit « Walton », ainsi qu’un patch noir avec l’inscription « Walton » sur leurs maillots.