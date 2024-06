L’Espagne disputera son TQO sans Ricky Rubio

L’Espagne veut décrocher son billet pour Paris sans l’un de ses plus éminents représentants. La Fédération ibérique vient ainsi d’annoncer une pré-sélection de 22 joueurs, dans le cadre de sa participation au tournoi de qualification olympique. Avec un absent de marque donc : Ricky Rubio.

Plus tôt dans la semaine, le meneur de jeu de Barcelone n’avait pas caché être dans le flou quant à la suite de sa carrière. Y compris sur la scène internationale donc, où le vétéran a pourtant effectué son retour l’hiver dernier dans le cadre de la qualification pour l’Euro 2025.

Ce qui ne va pas empêcher la sélection espagnole d’afficher encore fière allure avec le numéro 1 sur le poste de meneur de jeu, Lorenzo Brown (Maccabi), en compagnie de l’intérieur des Grizzlies, Santi Aldama, les vétérans Rudy Fernandez et Sergio Llull (Real Madrid). Sans oublier les frères Juancho (Panathinaikos) et Willy Hernangomez (Barcelone), ou encore Alex Abrines (Barcelone).

On rappelle que l’Espagne, dont le rassemblement démarrera le 10 juin, sera l’un des hôtes du tournoi de qualification olympique, qui se déroulera à Valence du 2 au 7 juillet. Dans sa poule, elle affrontera l’Angola et le Liban (Poule A), avant de croiser avec les Bahamas, la Finlande et la Pologne (Poule B)