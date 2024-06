Luka Doncic et Kristaps Porzingis en froid ? Ils démentent…

Outre les retrouvailles entre Kyrie Irving et les Celtics, les Finals 2024 marqueront aussi celles entre Kristaps Porzingis et les Mavericks. Présent dans le Texas entre 2019 et 2022, le Letton n’est jamais parvenu à s’y épanouir complètement et il a fini par être transféré chez les Wizards.

Deux ans plus tard, le voilà donc prêt à retrouver son ex et notamment Luka Doncic, le joueur avec lequel il était censé ramener Dallas au sommet. Sans succès, alors que les Mavs n’ont jamais franchi un tour de playoffs avec ce tandem, atteignant carrément la finale de conférence Ouest quelques mois après… le départ de « KP ».

Luka Doncic ne comprend pas les rumeurs…

Forcément, à l’approche de cette affiche à la douce odeur de revanche, certains observateurs n’ont pas manqué de faire monter la température, évoquant de supposées tensions entre Kristaps Porzingis et Luka Doncic…

« Ne vous y trompez pas : [Kristaps] Porzingis n’est pas aimé à Dallas. [Luka] Doncic n’aimait pas jouer avec lui, il y a de l’animosité et dès qu’il touchera le ballon, il se fera siffler » a par exemple assuré Chandler Parsons, passé par Dallas au milieu de la dernière décennie.

Des propos qui sont évidemment arrivés jusqu’aux oreilles de Luka Doncic, dans l’incompréhension la plus totale au sujet de ces rumeurs.

« J’ai parlé à Chandler Parsons peut-être deux fois dans ma vie, donc je ne sais pas comment il pourrait savoir ça… Kristaps et moi avons une bonne relation, je ne sais pas pourquoi les gens disent le contraire » s’est ainsi interrogé le Slovène, préférant ne pas trop y prêter attention.

Puis d’ajouter : « Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas fonctionné [entre nous]. Nous étions encore jeunes tous les deux, nous avons essayé de faire en sorte que ça fonctionne, mais ça n’a juste pas été le cas. Donc nous sommes allés de l’avant. »

Kristaps Porzingis a mis cet échec derrière lui

Quant à Kristaps Porzingis, il est de son côté allé dans le sens de Luka Doncic, en ne retenant que le bon de son passage chez les Mavs marqué par des blessures frustrantes, au pire moment.

« Tout n’était pas mauvais » a-t-il considéré. « Nous avons eu de bons moments, sauf que ça n’a globalement pas fonctionné pour les deux camps. Je sais qu’il y a eu, à cette époque, des rumeurs sur le vestiaire, mais ce n’était pas le cas, ce n’était que du bruit. […] Ce n’était pas parfait entre nous quand on a joué ensemble, et ça n’a juste pas fonctionné, rien de plus. Il n’y a pas de rancoeur de mon côté, je ne sais pas pour le leur, mais je ne pense pas qu’il devrait y en avoir. Ça n’a juste pas fonctionné, mais je n’ai que de l’amour pour Dallas, mes coéquipiers et tout le monde là-bas. »

Même s’il est également conscient que leur duo n’a pas donné satisfaction aux dirigeants texans, Kristaps Porzingis ne peut en tout cas que s’incliner devant les prouesses réalisées, match après match, par Luka Doncic.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et de la planète » a complimenté l’intérieur de Boston. « Ce sera un défi difficile pour nous d’essayer de l’arrêter. Dès son arrivée dans la ligue, il a eu un impact énorme, puis j’ai pu jouer à ses côtés pendant quelques années et le connaître, en tant que personne et en tant que joueur, connaître son état d’esprit, et c’est quelqu’un de spécial. Un grand défi nous attend face à quelqu’un comme lui. »