Giannis Antetokounmpo participera au tournoi pré-olympique

« Oui, Giannis sera présent en équipe nationale ». Après avoir répondu à des questions sur l’élimination de Peristeri face à l’Olympiakos, Vassilis Spanoulis a confirmé que Giannis Antetokounmpo sera le leader de la Grèce pour le tournoi pré-olympique. Du 2 au 7 juillet, à Athènes, les Grecs tenteront de décrocher leur billet pour les JO de Paris.

Il n’y a qu’un seul ticket, et la concurrence sera rude puisque Giannis et ses coéquipiers défieront la République dominicaine, l’Égypte, la Slovénie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande.

Un fan du basket de Spanoulis

« J’adorerais jouer les Jeux olympiques » avait expliqué Giannis Antetokounmpo en cours de saison, vantant les qualités de Spanoulis comme coach. « J’aimerais faire partie de cette équipe qui a de l’énergie, qui joue avec confiance, mais cela vient certainement de l’entraîneur, Vassilis Spanoulis. Il a joué au basket pendant 18 ou 20 ans. Il connaît le basket et vous permet d’exprimer votre talent. Il vous laisse aussi jouer librement, et je pense que tant que vous jouez pour gagner et tant que vous jouez pour aider l’équipe, il vous laisse faire ce qu’il faut pour montrer votre talent sur le terrain. »

Touché au mollet en fin de saison régulière, Giannis a manqué le premier tour des playoffs des Bucks, éliminés par les Pacers. Mais il a reçu le feu vert de sa direction pour aider la Grèce à se qualifier pour les Jeux olympiques. Il y a un an, l’ailier-fort de Milwaukee avait manqué la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou, pas totalement remise.