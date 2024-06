Draft 2024 | Certains joueurs ne veulent pas faire de tests avec les Hornets…

Alors qu’ils avaient presque 40% de chance de choisir parmi les trois premiers de cette Draft 2024, les Hornets ont finalement hérité du sixième choix, derrière les Pistons et devant les Blazers. Un choix tout de même intéressant, mais qui n’est pas facilité par la situation à quelques semaines du grand moment.

En effet, d’après ESPN, plusieurs jeunes talents ne veulent carrément pas faire de workouts avec les Hornets !

Pourquoi donc ? Car la franchise est entourée de plusieurs incertitudes après avoir profondément changé. Récapitulons : en quelques mois seulement, elle a changé de propriétaire, avec Michael Jordan qui a vendu les Hornets. Puis de président, avec l’arrivée de Jeff Peterson. Enfin, un nouveau coach va s’installer sur le banc après les Finals, Charles Lee, actuel assistant de Boston.

Les meneurs de jeu peu motivés par la présence de LaMelo Ball ?

De plus, avec un LaMelo Ball comme pierre angulaire de l’équipe, les meneurs de jeu savent qu’ils n’auront pas beaucoup de minutes à se mettre sous la dent lors de leur première saison dans la ligue.

Si nos confrères d’ESPN ne donnent aucun nom de joueurs qui refusent les tests avec les Hornets, on peut déjà avancer celui de Stephon Castle. Ce dernier, freshman de Connecticut, a bien fait savoir qu’il n’était pas un arrière, et que les équipes avec des meneurs de jeu titulaires déjà connus ne l’intéressent pas.

Rob Dillingham, Reed Sheppard et Nikola Topic, eux aussi meneurs de jeu, sont-ils également réticents à venir se montrer devant les Hornets, car ils ne voudraient pas atterrir à Charlotte ? C’est possible. Néanmoins, le premier cité est annoncé comme le possible sixième choix par ESPN.