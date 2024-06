Lauren Holiday, l’atout caché de Jrue

Avoir un proche ayant l’expérience du sport de haut niveau est un vrai plus pour un athlète. Jrue Holiday a lui deux frères en NBA et sa femme, Lauren Holiday, est doublement championne olympique et a même remporté une Coupe du Monde de football avec les USA. Rien que ça !

« Ma femme est le véritable gagnant de notre famille, ce que je ne suis pas sûr que les gens sachent », révèle ainsi Jrue Holiday à The Athletic. « J’ai eu l’occasion de voir l’une des meilleures équipes, l’une des meilleures joueuses à son top, ne pas atteindre l’objectif souhaité (en 2011, les Américaines s’inclinent aux tirs aux buts en finale de la Coupe du Monde). La façon dont elle a réagi, ça l’a rendue encore plus affamée. En 2012, elle a remporté la médaille d’or olympique, puis elle a remporté la Coupe du monde 2015 et elle a pris sa retraite. En voyant sa nature compétitive, en voyant comment elle a rebondi, alors que les gens ne savent pas vraiment qu’elle est ainsi, je pense que l’avoir à mes côtés à la maison, de la voir directement, ça m’a beaucoup aidé. »

Une influence en coulisses

Lauren Holiday est un réel soutien pour son mari et elle a (aussi) marqué les Bucks, lors du passage de son époux dans le Wisconsin, entre 2020 et 2023.

« L’un ne va pas sans l’autre. Je ne pense pas à Jrue sans penser à Lauren » affirme l’ancien assistant des Bucks, Chad Forcier. « Ce sont juste deux des personnes que j’ai préféré croiser, sur le plan humain. Ceux qui rencontrent Jrue et Lauren sont toujours rassurés sur la vie et sur l’humanité dans la foulée. »

Le genre de personnes qui laissent une trace indélébile dans la mémoire des joueurs et des coachs.

« Nous parlions simplement de la vie », se souvient Giannis Antetokounmpo à propos d’une soirée à Abu Dhabi pour les NBA Global Games en 2022. « Il était vraiment ouvert sur la façon dont ils géraient certaines choses et sur la façon dont ils pouvaient nous aider à ne pas gérer ces choses-là. Ils ont eu de si bons conseils pour moi, ma carrière et ma vie à venir. »

L’autre conseillère de Donte DiVincenzo

Lauren Holiday est ainsi très impliquée auprès de son mari (comme l’illustre son post Instagram après le transfert de Jrue), et inversement. Il y a huit ans, le meneur de Boston n’avait ainsi pas hésité à mettre sa carrière entre parenthèses lorsqu’une tumeur au cerveau avait été diagnostiquée à sa femme. Le couple Holiday est également très impliqué dans la vie sociale des villes où Jrue et Lauren sont passés.

Mais le rôle du couple Holiday ne s’arrête pas là. Lorsque Donte DiVincenzo a ainsi testé la « free agency », il est allé prendre conseil auprès de ses mentors.

« Tout le monde a parlé de l’influence de Steph (Curry), mais Lauren avait une voix importante », insiste Donte DiVincenzo. « Elle est très respectée par ses amis les plus proches parce que c’est une athlète, elle comprend tout et elle est passée par là. »

Alors, lorsque Donte DiVincenzo hésitait à rejoindre les Knicks à l’été 2023, c’est Lauren Holiday qui a tranché.

« Donte a appelé Jrue à minuit et nous étions au lit. J’ai juste dit : ‘Il doit accepter le contrat’ », se remémore Lauren Holiday. « Jrue a dit: ‘Ma femme a parlé…' »