Terry Stotts intéresse les Cavaliers

Quelques jours après le renvoi de JB Bickerstaff, la « short list » des dirigeants des Cavaliers commence à s’allonger. Outre James Borrego et Kenny Atkinson, la direction aurait des vues sur Johnnie Bryant, le bras droit de Tom Thibodeau, et Dave Joerger, l’ancien coach des Kings et des Grizzlies. À ces quatre noms, Marc Stein ajoute celui de Terry Stotts.

Ancien assistant de Rick Carlisle à Dallas, l’année du titre en 2011, Terry Stotts s’est ensuite fait un nom à la tête des Blazers de 2012 à 2021, qualifiant l’équipe en playoffs huit fois d’affilée, avec une finale de conférence en 2019.

Il y a un an, ce spécialiste de l’attaque avait accepté de rejoindre les Bucks pour être le premier assistant d’Adrian Griffin. C’était une franchise qu’il connaissait bien pour y avoir été assistant de George Karl de 1998 à 2002, puis entraîneur de 2005 à 2007. C’était avant d’apprendre la venue de… Damian Lillard aux Bucks.

Malheureusement, l’expérience a tourné court puisque le courant n’est pas passé avec Adrian Griffin. Dès le 20 octobre, avant même le début de la saison régulière, Terry Stotts a claqué la porte. À l’époque, on avait évoqué des tensions avec le coach rookie, depuis viré et remplacé par Doc Rivers, notamment en raison d’une trop grande proximité avec Damian Lillard.