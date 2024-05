Rick Carlisle veut que ses joueurs gâchent la fête des Celtics

« Il y a plein de raisons de se motiver pour ce match. » Rick Carlisle doit effectivement trouver des leviers pour donner de l’énergie à ses joueurs, menés 3-0 dans cette finale de conférence Est face aux Celtics.

La série est (presque) finie et les Pacers vont peut-être devoir rejouer sans Tyrese Haliburton, blessé, pour ce Game 4. Si ce n’est l’orgueil de ne pas prendre un « sweep », le fameux coup de balai, comment piquer ses joueurs ?

« Quand on est coach d’une équipe NBA, on a tendance à avoir des informations. Une des choses que j’ai entendue ces dernières minutes, c’est que la ligue prévoit la logistique pour la présentation du trophée de champion de conférence pour ce lundi », raconte ainsi l’entraîneur.

C’est logique puisque les Celtics peuvent remporter la série. Par conséquent, il faut être préparé à les saluer, s’ils se qualifient pour les Finals. Indiana peut donc s’offrir un petit plaisir en gâchant la fête.

« C’est quelque chose qui va faire bouillir le sang des joueurs et des fans », ajoute Rick Carlisle. « C’est une motivation supplémentaire pour prolonger la série. »

C’est la seule chose qui reste pour les Pacers : rester sur les parquets le plus longtemps possible.

« La chose importante pour nous, c’est d’apprendre, de se battre et de trouver un moyen de poursuivre encore cette série. On veut continuer de jouer, on veut reprendre l’avion et aller à Boston. Ce lundi est une opportunité pour cela », conclut le coach, qui a prévenu les Celtics : « On va leur rentrer dedans. »