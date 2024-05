Luka Doncic et Kyrie Irving : « On s’en fiche vraiment de ce qu’on dit sur nous ! »

La NBA avait eu la bonne idée de convier, ensemble, Luka Doncic et Kyrie Irving sur l’estrade pour la conférence de presse. Evidemment souriants et détendus après la qualification des Mavericks, les deux superstars des Mavericks ont montré une immense complicité, qu’il s’agisse de commenter la note de D donnée par ESPN après le transfert de Kyrie Irving à Dallas ou pour évoquer les critiques.

« Je pense qu’on s’en fout ! On adore jouer ensemble. On adore jouer avec cette équipe. On s’en fiche vraiment de ce qu’on dit sur nous ! » répond Luka Doncic, avant de détailler ce que Irving représente pour lui. « C’est quelqu’un de très important pour moi ! Depuis qu’il est arrivé ici, il n’a jamais cessé de me soutenir dans tout ce que je faisais, dans tout ce que nous faisions. Il m’a beaucoup aidé à mûrir et à voir le jeu d’une autre manière. Et, évidemment, sur le terrain, c’est incroyable de jouer avec un gars comme lui. Il suffit de jouer et de prendre du plaisir. Le leader qu’il est pour nous, pas seulement pour moi, mais pour nous, est incroyable. Son énergie est toujours positive. »

Ils grandissent ensemble

En larmes à la fin de la rencontre, Kyrie Irving lui renvoie le compliment. Et il est encore plus bavard.

« Il m’a poussé à continuer à travailler sur mon jeu, à continuer à me développer comme jeune leader. Nous sommes tous les deux d’accord sur le mot « maturité ». En arrivant à Dallas, j’avais beaucoup de problèmes mentaux, spirituels et émotionnels. Ils m’ont accueilli à bras ouverts. Je n’ai pas un parcours parfait, et en arrivant dans cet environnement, je n’étais donc pas sûr de la façon dont nous allions fonctionner sur le terrain. Mais en dehors du terrain, je savais qu’il finirait par s’ouvrir. »

Luka ? « Un ours en peluche qui aime la compétition »

Et Irving d’aller encore plus dans leurs relations personnelles.

« Ce type est parfois un gros nounours en dehors du terrain. Je dirais même que c’est un ours en peluche qui aime la compétition » explique-t-il à propos de Doncic. « Parfois, je me contente de m’asseoir et de m’émerveiller de son talent et de sa capacité à sortir de sa zone de confort. J’aime le voir devenir un père. J’aime le voir se développer en tant que personne d’abord, puis le basket-ball prendra le relais. Nous savons tous à quel point il est doué, nous connaissons tous ses stats et d’autres choses de ce genre, mais je veux être un coéquipier et un frère à côté de lui qui l’aide à grandir comme un homme et à réaliser les choses qu’il veut accomplir. Je sais qu’il ressent la même chose. La mission est toujours la même pour nous, et quand nous entrons sur le terrain, nous aimons partir au combat ensemble. »