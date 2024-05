Myles Turner, chef de meute de Pacers agresseurs

Andrew Nembhard a d’abord fait ce qu’il a pu pour contester la prise de position d’Isaiah Hartenstein au milieu de la raquette. Puis Myles Turner a pris le relais tandis que Donte DiVincenzo envoyait à 3-points. Le pivot des Knicks tentait alors de contourner les larges épaules de son homologue des Pacers pour gratter le rebond offensif.

En vain, car Myles Turner bloquait bien son adversaire et pouvait taper le ballon d’une main vers un coéquipier. Cette action du tout début de ce Game 6 résume bien le travail de l’ombre effectué par l’intérieur d’Indiana. Lui et ses partenaires se devaient de réagir dans ce registre après un Game 5 sérieusement manqué.

Au Madison Square Garden lors de la manche précédente, les hommes de l’Indiana avaient autant souffert au rebond (29 à 53), qu’au niveau des points encaissés dans la raquette (36 à 62).

« Ce sont deux statistiques relatives à l’agressivité. On devait faire mieux dans le domaine de l’agressivité. Le Game 5 à Milwaukee a été difficile. Le Game 5 à New York a été, je dirais, notre match le moins agressif de tous les playoffs. On n’a pas eu une séance vidéo très amusante hier en le regardant. Il y a des hauts et des bas, et les jeunes équipes grandissent », juge Rick Carlisle, qui a apprécié la dureté affichée par ses joueurs cette nuit.

Les Pacers dominent à l’intérieur

Les courbes du match précédent ont été inversées. Les Pacers ont ainsi remporté la bataille aux rebonds (47-35) et au niveau des points dans la peinture (62-38), profitant notamment de l’avantage de taille liée à la titularisation de Miles McBride côté Knicks.

Pascal Siakam a ainsi pu profiter de « matchup » favorables, face à Miles McBride ou Josh Hart. Tout comme Myles Turner, le Camerounais, sur une action, attirant l’aide au poste pour servir son pivot lancé vers le cercle.

Aussi, si le pivot n’a terminé qu’avec 8 rebonds, avec ses 17 points, il a eu le mérite d’empêcher son adversaire de raquette de se gaver (7 prises) comme lors du match précédent (17 rebonds dont 12 offensifs).

« Quand je dis qu’on a fait un effort concerté, c’est surtout Myles Turner qui en est à l’origine. On a tous vu, chacun d’entre nous, ce qui s’est passé dans le Game 5, et pas seulement lui. Parce que Hartenstein est un animal au rebond. C’est tout à l’honneur de Myles, il a vraiment changé la donne dans ce domaine », salue TJ McConnell.

Ne reste plus qu’à tenter de reproduire cet effort lors du Game 7.