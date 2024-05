Jalen Brunson (44 points) relance les Knicks : 3-2 !

Les Knicks ont repris du poil de la bête pour leur retour à la maison ! Devant leur public, les hommes de Tom Thibodeau ont livré une prestation proche de la perfection compte tenu du contexte avec les nombreux blessés. Guidés par un Jalen Brunson des grands soirs, ils ont ainsi décroché une large victoire, par 30 points d’écart, afin de reprendre la main dans la série.

Les Pacers ont été les premiers à dégainer grâce aux 3-points de la paire Haliburton-Turner et aux entrées réussies d’Obi Toppin et TJ McConnell (16-22). On pouvait alors craindre le pire et redouter un match difficile pour les Knicks. Il n’en a rien été !

Les locaux ont répondu par un 15-3 avec Miles McBride et Isaiah Hartenstein pour accompagner un Josh Hart déjà bouillant (31-25). Puis c’est le « Jalen Brunson Show » en deuxième quart-temps qui a permis aux Knicks d’enfoncer le clou. Le meneur a planté 18 de ses 44 points sur la période et New York a passé un 9-0 conclu par Josh Hart en transition pour compter jusqu’à 18 points d’avance (65-47).

Jalen Brunson concentré jusqu’au bout

Indiana a bien tenté de remettre la pression au retour des vestiaires (69-54) et a presque réussi lorsque Myles Turner a aligné trois paniers à 3-points coup sur coup pour ramener les siens à -7 (70-63). Mais la réponse des Knicks a été terrible !

Les New-Yorkais ont en effet asséné un terrible 19-1, avec à leur tour deux paniers à 3-points pour Miles McBride et Jalen Brunson, mais aussi une énorme claquette dunk de Donte Divincenzo, jusqu’au lay-up de Josh Hart pour porter la marque à 89-64. L’Ironman des Knicks a bouclé le troisième quart-temps à sa manière, en allant chercher son propre rebond offensif devant toute la défense adverse afin de maintenir l’euphorie dans un MSG enchanté à 12 minutes du terme (96-75).

Les 8 points de Pascal Siakam en moins de deux minutes en plus du 2+1 de TJ McConnell n’ont pas suffi pour relancer la machine côté Pacers (96-84). Alec Burks de loin et Jalen Brunson par trois fois avec un 2+1 pour finir ont alors calmé les dernières ardeurs des hommes de Rick Carlisle (106-86). Jusqu’au bout, les Knicks ont maintenu la cadence, s’imposant finalement 121-91. Rendez-vous est pris vendredi pour le Game 6 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le match de patron de Jalen Brunson. Le meneur des Knicks semble être complètement remis de son alerte au pied, ou s’en accommode très bien. Sur ce Game 5, c’est lui qui aura dominé dans son duel à distance avec Tyrese Haliburton. Jalen Brunson a notamment porté son équipe dans le deuxième quart-temps avec 18 points, mais a aussi été précieux dans le dernier acte avec ses trois paniers de suite dont un 2+1 qui ont permis à New York d’assurer la victoire. Il termine à trois unités de son record en carrière en playoffs.

– Les facteurs X pour New York. Même amoindris, les Knicks ont remporté la bataille des lieutenants. Forcément, de nouveaux visages émergent, mais surtout, ont su se montrer à la hauteur. C’est notamment le cas d’Alec Burks, qui a confirmé avec 18 points ou Miles McBride, précieux de loin (17 points). Et que dire de la performance au rebond d’Isaiah Hartenstein en l’absence de Mitchell Robinson. Le pivot a gobé 17 rebonds, dont 12 offensifs !

– C’était chaud avec Donte DiVincenzo. L’arrière des Knicks s’est retrouvé pris dans deux altercations qui ont occasionné cinq fautes techniques au total. En première mi-temps d’abord, sur un écran pour le moins sec d’Isaiah Jackson qui l’a envoyé au tapis. Isaiah Hartenstein et Alec Burks ont mal réagi vis-à-vis d’Isaiah Jackson et les trois ont pris une technique. Puis dans le troisième quart-temps, c’est un nouvel accrochage entre Donte DiVincenzo et Myles Turner qui a failli tourner au vinaigre après une défense limite de l’intérieur d’Indiana. Les deux ont également pris leur technique.

