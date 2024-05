Pour franchir un cap, Bam Adebayo veut devenir un leader d’attaque

« J’ai tellement de temps devant moi. Je ne sais pas quoi en faire. » Pour sa deuxième élimination au premier tour des playoffs en cinq ans, après 2021, Bam Adebayo est effectivement en vacances plus tôt que prévu. Il a néanmoins un été chargé avec les Jeux olympiques de Paris avec Team USA à préparer.

Avant de rejoindre la sélection américaine, l’intérieur du Heat a fait le bilan de sa saison, une des plus abouties de sa carrière avec 19.3 points et 10.4 rebonds de moyenne, une participation au All-Star Game et une troisième place pour le trophée de défenseur de l’année.

Diriger ses troupes en attaque

« Il en est à un stade où il est un joueur de niveau All-NBA, et on est heureux de l’avoir », se réjouit Pat Riley, qui n’a pas été tendre avec Jimmy Butler ni avec Tyler Herro à l’heure des bilans. « C’est le moment où on réfléchit sur la saison, sur ce qu’il s’est passé, sur soi-même, sur comment on peut être meilleur, sur ce qu’on aurait pu faire différemment », livre Bam Adebayo.

Progresser encore, c’est ce qu’attend Pat Riley justement. « Il est avec nous depuis sept ans, le temps passe vite. Le changement entre sa première saison et maintenant est incroyable », commente le président du Heat. « Il doit élargir son jeu. Il doit en parler avec son coach. Comment s’améliorer et élargir son jeu ? »

Le joueur a déjà une piste. « Je dois être capable de coacher mes coéquipiers en attaque, pendant le match. » C’est-à-dire ? « Je dois pouvoir dire à mes coéquipiers où se placer, quoi faire pendant la partie. Je dois assimiler ça. Je pense que ça ne peut que nous aider. »

En effet, car le Heat a montré de grosses limites offensives durant la saison régulière (26e aux points par match) et encore davantage lors du premier tour des playoffs face aux Celtics (seulement 92.2 points inscrits de moyenne).

Le capitaine ne peut pas penser à lui

Ce travail de leader qu’il espère adopter en attaque, il l’est déjà en défense. Et c’est pour cela qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, juste derrière Rudy Gobert et Victor Wembanyama ai classement du « DPOY ».

« J’ai l’impression que le changement mental fut de travailler de manière plus intelligente, plutôt que de simplement travailler dur. Être capable d’aider mes coéquipiers avant que certaines situations arrivent, de parler pendant les schémas défensifs, de les enseigner. Je trouve que j’ai fait du bon boulot là-dessus », se juge Bam Adebayo.

Et dans le rôle de gardien du temple ? Puisque Udonis Haslem a pris sa retraite, c’est lui qui a pris la suite pour transmettre la culture si spécifique du Heat. Comment a-t-il vécu cette première saison avec ce costume ?

« C’est chiant », rigole-t-il. « Car on apprend que ça ne concerne pas que vous. On ne peut jamais, pas un seul jour, penser qu’à soi. On ne peut pas puisqu’on est le capitaine. Il faut penser à tellement de gens avant de penser à soi. C’est vraiment ce que j’ai appris cette saison. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.