JO 2024 : pourquoi Team USA a déjà annoncé son roster ?

Alors qu’il faudra attendre la mi-mai pour connaître la pré-sélection de l’Equipe de France pour Paris 2024, les Etats-Unis ont pris tout le monde de court en dévoilant leur effectif de 12 joueurs pour les Jeux olympiques. Chaque joueur a reçu la visite de Grant Hill, et le GM de Team USA a remis à chacun son maillot pour les JO 2024.

« Nous ne l’avions pas nécessairement planifié de cette façon, mais nous savions que c’était l’équipe que nous voulions et nous savons aussi qu’il y aura beaucoup d’intérêt et beaucoup de gens qui voudront nous accompagner dans ce parcours incroyable » explique Grant Hill, qui rappelle au passage que cet effectif peut encore évoluer en fonction d’éventuelles blessures. « On a vu, les années passées, que nous étions contraint de faire des changements. Là, nous avons le temps, en cas d’imprévu, d’avoir un plan d’urgence et nous l’avons à tous les postes ».

L’accent mis sur le physique et la défense

Après l’échec à la Coupe du monde, Grant Hill et Steve Kerr voulaient le meilleur effectif possible, avec des joueurs habitués aux compétitions internationales. Autre élément important : un secteur intérieur blindé avec Anthony Davis, Bam Adebayo et surtout Joel Embiid, fraichement naturalisé. Sans oublier la défense puisque Team USA avait encaissé plus de 110 points dans les défaites face à la Lituanie, l’Allemagne et le Canada.

« La défense était clairement un secteur dans lequel nous devions être meilleurs et nous améliorer, et nous avons des gars qui ont cette base » poursuit Hill. « Le jeu est beaucoup plus physique qu’en NBA. Il était donc important d’en être conscient et d’avoir des joueurs dont le jeu se traduirait à ce niveau, tant sur le plan défensif qu’offensif. Ce n’est pas une critique envers les équipes que nous avons eues dans le passé, mais je suis vraiment très satisfait par le potentiel défensif de ce groupe ».

EFFECTIF TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo