Les Sixers ne comptent pas vraiment sur la Draft pour se renforcer

« La façon dont les choses se passent normalement est que tu es en première année, tu n’as presque aucune chance (de jouer). » Ce discours est celui de Daryl Morey visant Ricky Council IV, rookie chez les Sixers cette saison, qui avait la particularité de n’avoir pas été drafté.

Malgré cette posture de base, le jeune joueur est suffisamment parvenu à se montrer pour obtenir un contrat NBA classique après avoir démarré sous le statut de « two-way contract ». L’exemple Council IV en dit tout de même beaucoup sur la philosophie des Sixers par rapport aux jeunes arrivants.

La franchise de Philadelphie ne compte pas sur la Draft, où ils disposeront du 16e choix cette année, pour se renforcer. « L’aide immédiate n’arrive probablement jamais lors de la Draft. Il n’y a vraiment que moins de 10 bons joueurs la première année. Cela dit, on ne se concentre pas vraiment sur la Draft pour l’instant », avoue le dirigeant qui a annoncé, lors de la même conférence de presse, de gros changements à venir dans l’équipe.

« J’aime beaucoup ce 16e choix. On a dit que cette Draft était moins bonne. Ce n’est pas du tout mon avis. En fait, je suis très enthousiaste à l’idée de savoir qui sera à la 16e place. Cela dit, comme vous pouvez vous y attendre, on a toutes les options sur la table : effectuer des échanges dans le futur afin de garder plus de choix disponibles pour les échanges futurs », vise Daryl Morey.

Une équipe de vétérans en construction

Ce dernier connaît l’historique des Sixers en matière de Draft. Depuis « The Process » qui a amené la franchise à collectionner les très hauts choix de Draft (Joel Embiid, Ben Simmons, Markelle Fultz…), Philadelphie s’est davantage renforcé via des échanges. De tous les joueurs draftés ces dernières années, Tyrese Maxey est le seul à avoir explosé, malgré son positionnement modeste (21e choix en 2020).

« Si on choisit quelqu’un, je suis impatient de savoir qui. On pourrait faire un échange et prendre un joueur. J’aime avoir un bon noyau de jeunes joueurs. J’ai l’impression que c’est ce que nous sommes en train de développer avec Paul (Reed) et Ricky Council. Que ce soit avec le 16e choix ou n’importe quel autre, on veut avoir quelques jeunes qui poussent nos vétérans », défend le dirigeant.

Mais ce dernier l’affiche clairement, l’expérience primera : « On va surtout être une équipe de vétérans après une intersaison où il y aura beaucoup de changements. À l’exception de Nick Nurse, Joel (Embiid), Tyrese, Paul et Ricky, on ne sait pas avec certitude qui sera de retour l’année prochaine. »