Miles McBride, le soldat monte en grade

La philosophie du « next man up » (au suivant quand un joueur tombe) de Tom Thibodeau ne fait pas que des envieux, lui que les joueurs ont désigné comme le coach pour lesquels ils ont le moins envie de jouer. Miles McBride, lui, ne s’en plaint pas, même s’il a fallu se montrer patient. Davantage responsabilisé cette saison avec la cascade de blessures qui a touché les Knicks et le transfert d’Immanuel Quickley, le meneur/arrière a également gagné ses gallons à New York durant les playoffs. Ce qui ne semble pas le surprendre le moins du monde.

Miles McBride n’avait pourtant foulé le parquet que 20 minutes au total, lors des phases finales la saison passée, quand les matchs étaient déjà pliés. Si le joueur de 23 ans termine les matchs sur le parquet cette saison, c’est cette fois parce qu’il se montre crucial à la réussite des siens, malgré la pression du rendez-vous.

« Cela ne me surprend pas, pour être honnête » assure-t-il dans le New York Post. « Je regarde beaucoup de basket, j’essaie d’absorber un maximum. Donc je pense que l’intensité est celle à laquelle je m’attendais. Et j’essaie simplement d’apporter encore plus d’énergie, plus de confiance et de la création à notre jeu. »

Une adresse extérieure précieuse

Dimanche, lors du Game 4 à Philadelphie, Miles McBride a passé 27 minutes sur le terrain, dont l’intégralité du dernier quart-temps, en relais notamment de Donte DiVincenzo. L’ancien arrière de Villanova peinait globalement, mais restait pourtant sur un passage avec huit points dans les trois dernières minutes du troisième quart-temps.

Miles McBride a lui aussi amené son danger longue distance avec un tir primé pour passer devant en début de dernier acte, et deux lancers-francs très importants à moins de quatre minutes de la fin, quand le moindre point devenait compliqué à aller chercher.

« Je fais simplement ce que j’attends de moi-même » résume McBride. « Je suis ravi d’en avoir l’opportunité et d’être capable de montrer aux autres ce dont je suis capable. »

Déjà facteur X du Game 1 avec ses 21 points, il tourne à 12.8 points à 48.6% dans la série, mais surtout 52.6% de loin, y confirmant ses progrès cette saison (de 29.9% à 41% à 3-points). « Je dois juste continuer de croire en moi, continuer de faire le boulot, rester confiant en moi-même, et m’autoriser à faire ce que je sais faire. »

Miles McBride se révèle comme « 3&D »

Outre sa faculté à aérer le jeu des Knicks, Miles McBride a été envoyé en mission sur Tyrese Maxey, très bien gêné dans le dernier acte, à 5 points mais 2/8 au tir.

« C’était un effort collectif honnêtement » tempère-t-il. « Vous ne pouvez pas défendre un joueur comme lui juste par vous-même. Donc je pense que nous avons fait du bon travail à respecter notre plan de jeu. »

Ce profil de soldat prêt à répondre à l’appel ne pouvait qu’être récompensé par Tom Thibodeau. « Cela a été l’histoire de notre saison et quand vous repensez à tous les gars qui sortaient ou revenaient dans la rotation, ils ont fait le boulot » se réjouit le technicien de « Big Apple ». « Savoir quel est votre travail, le faire, exécuter le plan. Et puis il y avait la déception quant à la manière dont nous avions terminé notre Game 3. Mais ce sur quoi nous avions le contrôle, c’était comment on allait être prêt pour ce match-là. Il fallait l’être, c’est notre défi. »

New York et Miles McBride vont devoir de nouveau y répondre ce soir au Madison Square Garden, puisqu’ils seront privés de Bojan Bogdanovic, encore blessé lors de la dernière rencontre, et possiblement sans Mitchell Robinson, encore incertain, en plus du forfait jusqu’à la fin de la saison pour Julius Randle. « Nous savons que vous ne remplacez pas des joueurs majeurs individuellement, nous devons le faire en équipe » avançait Tom Thibodeau dimanche. « Si nous faisons cela, si nous jouons en équipe et que nous faisons les choses correctement, de bonnes choses suivront. » Comme être la première franchise de l’Est à se hisser en demi-finale de conférence ?

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 40 9 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NYK 64 12 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NYK 68 20 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 Total 172 14 40.4 35.5 76.0 0.3 0.8 1.1 1.3 1.2 0.6 0.4 0.1 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.