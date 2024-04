Kevin Love dans la peau d’un outsider

« Je ne pense pas qu’on soit outsiders. On est bien face à eux, et ils pourraient dire la même chose sur nous. » Ainsi s’exprimait Kevin Love, en mai 2017 du temps où il portait encore le maillot des Cavs, et s’apprêtait à affronter de nouveau les Warriors, en finales NBA.

Aux côtés de LeBron James et Kyrie Irving à l’époque, l’intérieur a enchaîné les passages sur la plus haute des scènes NBA. Et même trouvé un moyen de s’y réinviter des années plus tard, la saison passée, sous un autre maillot, celui du Heat. Une épopée historique pour une formation sortie du play-in.

En résumé, l’intérieur de 35 ans est passé de ses belles années au sein d’une équipe attendue au sommet de l’Est, à une formation moins attendue, qui aime se jouer des pronostics année après année. « Il y avait tellement d’attentes, on s’attendait à ce qu’on aille en finale, voire la gagner. Le fait d’avoir ce genre de changement d’attente ou d’identité apporte un aspect et une sensation totalement différents en playoffs », décrit le champion NBA 2016.

« C’est comme le chasseur contre le chassé. J’ai l’impression que cette mentalité d’outsider et le fait d’être négligé faisaient partie de notre identité l’année dernière, parce que le joueur drafté le plus haut était Cody Zeller (ndlr : 4e choix en 2013), puis moi et Bam (Adebayo). On a donc adopté cette mentalité l’année dernière, en plus d’être une équipe de play-in qui s’est qualifiée pour la huitième place », poursuit le 5e choix de la Draft 2008 au Sun Sentinel.

Conscient de son niveau en défense

Le vétéran dans sa 16e saison NBA dit apprécier ce statut de « chasseur », alors que le Heat vise une égalisation la nuit prochaine, à 2-2, face aux Celtics, numéros 1 de la conférence et ultra favoris de cette série, et même de l’ensemble des playoffs à l’Est.

Vu son âge, Kevin Love n’a évidemment plus le même rôle à Miami comparé à Cleveland. Auteur de 7 points lors du Game 1 à Boston, il n’a pas marqué lors des deux matchs suivants et a dû se contenter de 10 minutes jouées au total. Une évolution qui ne semble pas le gêner, lui qui est conscient que les Celtics imposent de changer beaucoup en défense.

Or, l’ancien joueur des Wolves est conscient de ses limites dans ce secteur. « Je sais de quoi je suis capable en attaque. Mais je pense que courir après ces gars à la sortie d’écrans et changer, cela n’a pas toujours été dans mes cordes, disons-le comme ça… »

« Ce n’est pas différent de l’année dernière. J’ai joué les trois premiers matches, je crois, puis on a inséré Haywood (Highsmith) pour les quatre matches suivants et on a fini par gagner en sept matches », se souvient le vétéran en référence à la finale de conférence de l’an dernier face aux mêmes adversaires.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.2 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 Total 929 29 43.9 36.9 82.9 2.4 7.8 10.1 2.3 2.0 0.6 1.8 0.4 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.