Les Hawks tirent un Trae sur la saison

De retour d’une opération à la main, Trae Young n’avait eu le temps de participer qu’à trois matches avant celui de la nuit dernière pour se remettre en jambes. Insuffisant pour retrouver son niveau All-Star, et après la défaite contre les Bulls, la saison des Hawks est d’ores et déjà terminée. Une saison galère pour Atlanta minée par les blessures, y compris celle de son « franchise player ».

« La chose à retenir ? Au début de la saison, nous n’envisagions pas de se retrouver dans cette situation, » reconnait Trae Young. « Évidemment, les blessures nous ont rendu la vie dure. Mais nous avons été capable de toujours atteindre notre objectif et de se donner une chance. Mais nous n’avons pas fait les bons gestes. Ils ont bien attaqué, Coby (White) a continué de nous agresser, Vucevic a très bien joué. Tout le monde a très bien joué. »

Le « play-in » est un match couperet comme il en existe peu en NBA. C’est un Game 7 avant l’heure. Une question de « vie ou de mort » pour les deux formations qui terminent 9e et 10e. On ne peut pas se louper, il n’y a pas de temps pour l’adaptation ou aux changements.

Trop focalisé sur sa main, il enlève son attelle

« C’est dur, ce n’est pas une série. Ce n’est qu’un match, et vous ne pouvez pas changer beaucoup de choses pendant le match, » analyse le meneur des Hawks. « Nous avions un plan de jeu, nous l’avons suivi, mais nous avons dû changer certaines choses. Certains gars étaient en feu donc nous avons essayé de changer en cours de match. Mais ils sont restés chauds et ont continué de faire les bons choix. Oui, c’est juste compliqué parfois… »

Pour revenir au score, Young a pris des risques. Trop sans doute alors qu’il y avait de l’appréhension vis à vis de sa main opérée. « Je ne sais pas, je pense que je n’étais pas assez agressif en début de match. Et j’ai eu des pertes de balles, je pensais trop à ma main, » avoue Young. « Donc j’ai enlevé l’attelle, et ma kiné ne sera probablement pas contente de moi. Mais elle sera peut-être satisfaite que ça ait tenu tout le match. Oui, c’était juste frustrant en début de match et je l’ai enlevé pour ne juste plus y penser. »

C’en est donc fini pour l’exercice 2023-24 des Hawks. Une saison décevante qui se finit à une 10e place et une élimination au « play-in ». Il ne reste plus qu’à voir ce que réserve l’avenir au triple All-Star. Trae Young est dans plusieurs rumeurs de transfert. Il aura peut-être joué son dernier match cette nuit.