Un retour à 100% (aux tirs) pour Trae Young

Il n’avait plus joué depuis la fin février, soit 23 matchs d’absence ! Cette nuit, Trae Young a rejoué, et sur le plan individuel, il s’en est plutôt bien sorti avec 14 points à 100% aux tirs et 11 passes en 21 minutes face aux Hornets.

Désormais barbu, le meneur All-Star n’a raté aucun tir, que ce soit près du cercle, à 3-points ou aux lancer-francs. C’est très rassurant, mais son coach a tout de même décidé de ne pas l’utiliser dans le dernier quart-temps. Pourtant, les Hawks vont gâcher un avance de 15 points et même perdre. Mais Quin Snyder n’a pas oublié que c’était un match de reprise.

« Cela a plus à voir avec la fatigue qu’autre chose », s’est justifié Quin Snyder, précisant que le temps de jeu de Trae Young était limité par le staff. « Il est autorisé à jouer. Pour quelqu’un qui a subi une blessure, une opération ou quoi que ce soit, il y a toujours un problème mental à surmonter. » Et c’est peut-être pour se rassurer mentalement et physiquement que Trae Young portait une protection à la main.

Vider l’infirmerie avant le « play-in »

Car les Hawks marchent encore sur des oeufs à six jours du « play-in » face aux Bulls. Mercredi, Dejounte Murray, De’Andre Hunter et Jalen Johnson soignaient des pépins variés. Inutile donc d’en demander trop à Trae Young.

« Le plus important, c’est que c’est génial de le retrouver et il est heureux de rejouer », poursuit Quin Snyder. « Comme nous avons d’autres choses à gérer, c’est juste le temps, pas seulement pour le groupe, mais aussi pour Trae de trouver son rythme. Cela fait partie des choses habituelles d’un retour. »

Alors que les Hawks restent sur quatre défaites de suite, Trae Young aura encore deux matchs pour se mettre en jambes avant d’affronter les Bulls dans le play-in à l’Est. « Je me sens bien, ma main se sent bien… » a-t-il simplement lâché après la rencontre, remerciant au passage Mojca Herman, la kiné spécialiste de la main engagée par les Hawks.