La NBA n’a pas encore tranché sur le calendrier du « play-in ». On sait que les barrages se dérouleront les 16, 17 et 19 avril, mais la ligue a annoncé samedi que l’ordre des rencontres dépendait de la présence, ou pas, des Sixers dans ce « play-in ». Pour l’instant, impossible de savoir l’ordre final avec quatre équipes à la lutte pour les places 5 à 8 : le Magic, les Pacers, les Sixers et le Heat.

Si Philly reste 7e,

16 avril : les deux rencontres de l’Ouest (7e contre 8, puis 9e contre 10e)

17 avril : Philadelphie – 8e de l’Est à 1h00 // Chicago – Atlanta à 3h30

19 avril : barrage de l’Est // barrage de l’Ouest

Si Philly passe 6e,

16 avril : 7e – 8e de l’Est // 7e – 8e de l’Ouest

17 avril : Chicago – Atlanta à 1h30 // 9e contre 10e de l’Ouest à 3h30

19 avril : barrage de l’Est // barrage de l’Ouest

Pour les playoffs, ils débuteront le 20 avril avec, habituellement, quatre rencontres, dont trois de la côte Est. Chaque année, les deux premiers matches ont lieu à 19h00 et 21h30 heure française.