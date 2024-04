La bagarre de folie entre le Magic, les Sixers, les Pacers et le Heat

Avec le Magic qui fait du surplace depuis trois matchs, la série de victoires des Sixers, la défaite des Pacers et la victoire du Heat, impossible de connaître l’ordre final pour les places de 5 à 8 ! Le Magic (5e), les Pacers (6e) et les Sixers (7e) ont le même bilan avec 46 victoires et 35 défaites. Le Heat (8e) est juste derrière avec 45 victoires et 35 défaites. Mais Miami peut doubler tout le monde, et encore finir 5e !

Voici tous les scénarios possibles, et n’oubliez pas de prendre un Doliprane !

Le calendrier final

Orlando – Milwaukee

Indiana – Atlanta

Philadelphie – Brooklyn

Miami – Toronto

Les équipes sont sur un même pied d’égalité puisqu’elles reçoivent toutes pour le dernier match de la saison. Toutefois, il saute aux yeux que les Sixers et le Heat auront une confrontation autrement plus aisée que le Magic. Rappelons que les Bucks, s’ils tiennent à leur 2e place, doivent s’imposer. Quant aux Pacers, ils accueillent des Hawks qui se préparent pour le deuxième match du « play-in ». Avec une victoire, ce serait mieux puisque les partenaires de Trae Young restent sur six défaites d’affilée.

Le « tie-breaker »

De nombreux scénarios sont encore possibles pour la dernière journée. Mais si le Magic, les Pacers et les Sixers gagnent, il s’agira d’un tie-breaker à trois équipes dont le premier critère sera la première place d’une division, puis le pourcentage de victoires entre les trois équipes. C’est aussi le cas, s’il y a un tie-breaker entre les quatre équipes.

Si le tie-breaker ne venait à départager plus que deux équipes, la victoire dans une division passerait alors au second plan en faveur du bilan particulier en saison régulière.

Pour que le Magic se qualifie directement en playoffs

En cas de victoire sur les Bucks, le Magic est assuré de finir en playoffs . Dans un tie-breaker à 3, ils l’emporteront puisqu’ils sont numéro 1 de la division Southeast. L’équipe de Paolo Banchero pourrait finir 6e en cas de tie-breaker à deux face aux Sixers.(si les Pacers perdent et que Philadelphie l’emporte).

. Dans un tie-breaker à 3, ils l’emporteront puisqu’ils sont numéro 1 de la division Southeast. L’équipe de Paolo Banchero pourrait finir 6e en cas de tie-breaker à deux face aux Sixers.(si les Pacers perdent et que Philadelphie l’emporte). En cas de défaite face aux Bucks, ils ont besoin d’une défaite des Pacers et d’une défaite du Heat pour finir au moins 6e. Si les Sixers venaient à perdre aussi, le classement resterait tel quel.

Pour que les Pacers se qualifient directement en playoffs

En cas de victoire face aux Hawks, les Pacers sont également assurés d’aller en playoffs . Dans le tie-breaker à 3, ils ont l’avantage sur les Sixers en les ayant battus deux fois sur trois.

. Dans le tie-breaker à 3, ils ont l’avantage sur les Sixers en les ayant battus deux fois sur trois. En cas de défaite face aux Hawks, les Pacers ont besoin d’une défaite des Sixers pour se qualifier en playoffs, ils auront le « tie-breaker » sur le Heat (2-1 cette saison).

Pour que les Sixers se qualifient directement en playoffs

Les Sixers ont absolument besoin de gagner face aux Nets, mais ils doivent aussi espérer une défaite des Pacers pour terminer 5e. Philadelphie finit 6e en cas de défaite de Orlando ou de Indiana et qu’ils battent les Nets.

En cas de défaite, ils ont besoin d’une défaite de Orlando ET d’Indiana ET d’une victoire du Heat.

Pour que le Heat se qualifie directement en playoffs