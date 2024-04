LeBron James : « TJ McConnell est l’un de mes joueurs préférés »

On ne sait pas si la NBA va considérer ce compliment comme du « tampering », mais LeBron James a profité de son podcast avec JJ Redick pour dire tout le bien qu’il pense de TJ McConnell. Doublure de Tyrese Haliburton, l’ancien meneur des Sixers est l’un des meilleurs remplaçants de la NBA, et il a cette capacité à être aussi efficace en sortie de banc, que comme titulaire. Depuis une vingtaine de matches, il joue peut-être le meilleur basket de sa carrière avec 14 points et 5 passes de moyenne. Il va d’ailleurs terminer la saison avec sa meilleure moyenne en carrière. A 32 ans !

« Actuellement, l’un des meilleurs joueurs préférés en NBA, c’est TJ McConnell » avoue LeBron. « TJ McConnell, c’est l’équivalent de Draymond Green au poste de meneur de jeu. » JJ Redick ne répond pas à cette comparaison, mais il place McConnell parmi les joueurs capables de changer le cours d’un match. « Il existe des joueurs qui peuvent entrer en jeu, et ça change le cours d’un match. Payton Pritchard est comme ça. Ish Smith est comme ça ».

Tyrese Haliburton valide évidemment le compliment

Ces compliments sont évidemment arrivés jusqu’aux oreilles de McConnell, et il est touché de cette reconnaissance. « Je l’ai vu, et c’est évidemment très gratifiant. Qu’il souligne ce que je fais ici… Mais tout ça ne serait pas possible sans mes coéquipiers ».

Justement, parmi ses coéquipiers, il y a Tyrese Haliburton, meilleur passeur de la NBA, et peut-être meilleur meneur de la conférence Est. Adversaire des Lakers en finale du tournoi NBA, Haliburton a aussi vu la séquence de LeBron James.

« C’est vraiment cool, et c’est difficile de ne pas aimer le jeu de T.J.. Surtout vu ce qu’il fait ces deux derniers mois, ce qu’il fait. Il est incroyable. C’est l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue, si ce n’est le meilleur. Je suis très reconnaissant de pouvoir compter sur lui les soirs où je ne joue pas, reconnaissant d’avoir un gars avec qui je peux aussi jouer. »