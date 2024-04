« Pravi MVP » : le slogan de campagne des Mavericks pour Luka Doncic

« On a essayé de les porter pendant le match, mais on ne nous a pas laissés faire », rapporte PJ Washington en parlant de cet accessoire peu commun affiché par ses coéquipiers et lui, lors de l’échauffement sur le parquet du Heat. Un tee-shirt sobre avec deux mots inscrits : « Pravi MVP », pour le « vrai MVP » en slovène. En l’occurrence, Luka Doncic, et non Barbara Pravi.

Un moyen pour les Mavs d’afficher leur soutien envers leur superstar, suggérant que sa candidature n’attirerait pas autant d’attention médiatique que méritée. « On savait à quel point cette année allait être spéciale en nous basant sur nos entraînements, sur ce que Luka faisait, en étant vraiment plus vocal, en défiant ses coéquipiers, en me défiant. C’est là le véritable signe d’un MVP », juge ainsi Kyrie Irving.

Pour ce dernier, les statistiques du patron de l’équipe parlent d’elles-mêmes : en plus d’être le meilleur marqueur de la ligue (33.9 points), il est le deuxième meilleur passeur (9.8 passes) et se rapproche même du triple-double de moyenne (9.2 rebonds).

Seulement ses principaux concurrents, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou Jayson Tatum, ne manquent pas d’arguments tant sur le plan statistique que collectif. Les trois joueurs en question affichent d’ailleurs un meilleur bilan collectif.

Une concurrence européenne ?

Pas de quoi faire douter son coéquipier PJ Washington : « Je pense que son CV est meilleur que celui de n’importe qui d’autre. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait débat sur le fait que quelqu’un fasse une meilleure saison que lui cette année. On est 5e à l’Ouest, avec 50 victoires et il joue le meilleur basket possible en ce moment. Il est donc le MVP. »

CQFD ? Jason Kidd pense que sa pépite peut être victime de la concurrence… européenne. « On pourrait parfois considérer qu’on a suffisamment de joueurs européens au sommet et qu’on ne peut pas écrire sur un autre. Il est vrai que je suis partial, mais j’ai eu l’occasion d’entraîner Giannis, et il est formidable. J’ai eu l’occasion de voir Jokic de près et il est formidable. Le basket européen est à son apogée, il faut parler de tous ces joueurs », réclame le coach.

Kyrie Irving, qui rappelle que Luka Doncic a tenu l’équipe sur ses épaules lorsqu’il était à l’infirmerie, considère que le trophée lui reviendra. Cette année ou une autre. « Dans un futur proche », se projette l’arrière selon qui il est important pour les Mavs de montrer leur soutien envers leur leader.

« Parfois, c’est aussi une période d’attente. Parfois, il faut attendre et être patient pour obtenir cette récompense. Mais ce que j’aime chez Luka, c’est qu’il s’agit de gagner pour lui. Il s’agit de gagner un titre, de jouer correctement et d’être constant », rappelle Jason Kidd pour finir.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 69 38 48.8 38.4 78.5 0.8 8.4 9.3 9.8 2.1 1.4 4.0 0.6 33.9 Total 399 35 47.0 34.8 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.