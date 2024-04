Clippers et Mavericks… Comme on se retrouve !

On connaissait la première affiche du « play-in » à l’Est avec l’opposition entre les Bulls et les Hawks. On connaît désormais une première série des playoffs depuis la victoire des Mavericks sur le Heat. C’est dans la conférence Ouest, et elle opposera les Mavericks aux Clippers.

C’est la troisième fois depuis 2020 que les équipes se croisent, et les Clippers se sont imposés les deux premières fois, en 2020 dans la « bulle », puis en 2021 avec l’avantage du terrain. Pour PJ Washington, l’identité de l’adversaire n’a aucune incidence sur le groupe.

« Nous avons un but, et rien ne nous arrêtera. Le mieux pour nous est de rester concentré, peu importe contre qui on joue, » annonce-t-il. « Nous avons toujours faim et nous sommes enthousiastes à l’idée de jouer. »

Des incertitudes demeurent autour de cette série. Il y a évidemment d’abord la santé de Kawhi Leonard, à l’infirmerie depuis quelques matches, et sa présence, ou pas, pèsera forcément sur l’issue de la série. Mais avant cela, il s’agit de connaître l’équipe qui aura l’avantage du terrain. Pour l’instant, les Clippers sont 4e mais les Mavericks peuvent encore leur passer devant. À Dallas, on souhaite profiter des derniers matches pour travailler.

La préparation a déjà débuté

« On se fixe des défis. Nous voulons afficher plusieurs visages », affirme Kyrie Irving. « C’est le principal objectif en ce moment. Arriver dans la meilleure forme possible dans les prochaines semaines. Moi et certains gars dans le vestiaire devrons jouer un rôle différent. Donc on doit continuer de travailler sur notre adaptation, les ajustements, notre communication non verbale et nous serons O.K. »

Pour Tyronn Lue, la préparation « a déjà commencé », et Jason Kidd le confirme. Le coach des Mavericks explique pourquoi ça change beaucoup de choses de déjà connaître son adversaire.

« Le principal avantage est à la vidéo. Les entraîneurs savent qu’ils n’ont pas à préparer des séquences pour les trois ou quatre autres équipes. Si vous êtes à la sixième place, vous devez préparer une, deux voire trois équipes (en référence à la lutte pour la première place de l’Ouest) », explique Jason Kidd. « C’est donc le principal avantage. La cellule vidéo est satisfaite parce qu’elle peut juste se concentrer sur les Clippers. Mais avant d’en arriver aux Clippers, nous devons continuer à travailler sur nos automatismes et notre cohésion. »

En saison régulière, les Clippers ont remporté la série (2v-1d), mais les deux formations ne se sont pas rencontrés depuis la fin de l’année 2023. Depuis, les Mavericks ont bien changé avec les arrivées de Daniel Gafford et PJ Washington, et ils restent sur 16 victoires en 18 matches !