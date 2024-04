Finalement détendu, Klay Thompson a gardé le meilleur pour la fin

Depuis huit matchs, Klay Thompson est de retour dans le cinq de départ des Warriors, et ça coïncide avec la meilleure période de la saison des Warriors : sept victoires en huit rencontres. Depuis ce passage sur une plage de Miami, le « « Splash Brother » tourne à 21 points de moyenne à 50% aux tirs et 40% à 3-points. On se souvient par exemple de ses 28 points face au Heat et de ses 29 points contre les Rockets. Comme lors de la première titularisation. Face à Miami, à la fin mars, il avait déjà inscrit 28 points.

En sortie de défaite face à Dallas, Klay Thompson a profité de la visite du Jazz pour signer sa deuxième meilleure performance de la saison avec 32 unités. Stephen Curry ménagé, il a prouvé qu’il pouvait redevenir un leader d’attaque comme titulaire, et pas uniquement comme remplaçant comme en février et mars.

Une saison quasi complète

« Je joue sur un bon rythme en ce moment », se réjouit Klay Thompson. « Que je débute ou que je sorte du banc, je serai moi-même et je ferai tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner des matchs. À ce stade de ma carrière, je suis simplement reconnaissant d’être en bonne santé. »

Depuis son retour de blessures début 2022, le shooteur n’avait jamais joué autant de matchs : il en a ainsi disputés 74 jusqu’à présent et n’a donc raté que quatre rencontres cette saison.

Quand on a été éloigné pendant près de trois ans des terrains, comme ça a été le cas pour lui, seule la santé compte.

« Il est facile de s’enflammer pour des superbes soirées aux tirs et des grosses marques, jusqu’à ce que vous ayez suivi une rééducation du tendon d’Achille ou des ligaments croisés…. C’est très difficile à vivre, de s’en sorti et de jouer 94% des matchs. C’est ce dont je suis le plus fier », souligne ainsi Klay Thompson.

Jouer pour l’amour du jeu

Pour l’anecdote, Klay Thompson est même le Warrior qui a joué le plus de matches cette saison ! De quoi lui remonter le moral pour la fin de sa carrière. À Golden State si possible.

« Une fois que j’ai réalisé qu’il fallait jouer simplement pour l’amour du sport, je me suis un peu détendu. Plutôt que de jouer pour un contrat ou une place de All-Star Game ou une quelconque récompense, je préfère jouer pour l’amour du jeu » confie-t-il à Draymond Green. « Le fait que je puisse jouer aux cartes avec les gars dans l’avion, que nous jouions au ping-pong hier soir après le match… Nous nous amusons. C’est ça la beauté du jeu. Je n’essaie pas d’obtenir un autre contrat maximum ou un autre sponsor. Je prends juste du plaisir, et je savoure le travail accompli pour en revenir là. Ensuite, quand viendra le moment de la « free agency », je me le mettrai en tête. Oui, je veux prolonger aux Dubs, mais je veux aussi privilégier ma santé mentale et définir ce qui est important pour moi à ce stade de ma carrière. Nous avons tellement de matches de basket à jouer que je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Si je commence à penser au 1er juillet, je ne me rendrai pas service. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 74 30 43.0 38.4 92.1 0.5 2.9 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.4 17.6 Total 790 33 45.3 41.3 85.7 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.