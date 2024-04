Les Wolves veulent vraiment cette première place à l’Ouest

Les Wolves n’ont pas tendu l’autre joue. Laminés chez les Suns vendredi, les joueurs de Minnesota n’ont pas fait la même erreur chez les Lakers dimanche soir. Certes, la tâche leur a été facilitée par l’absence de LeBron James, et la sortie précoce d’Anthony Davis, touché à l’œil. Mais les visiteurs ont globalement fait preuve de sérieux, prenant le contrôle des opérations juste après la sortie d’AD pour se mettre à l’abri. Les voilà de nouveau en tête de la conférence Ouest, une place qu’ils ne comptent pas lâcher.

Dans une lutte à trois équipes avec les Nuggets et le Thunder, les Wolves ne sont pas laissés atteindre par leur contre-performance à Phoenix quand, dans le même temps, Oklahoma City marque le pas dans son « road trip » à l’Est. Alors ne leur parlez surtout pas de repos en vue des playoffs, à une semaine de la fin de la saison régulière.

« Finir numéro un a été un objectif pour nous toute la saison » a ainsi avancé après le match Naz Reid, auteur de son premier match en carrière en 30/10, avec 31 points et 11 rebonds. « C’est quelque chose qu’on veut vraiment, on en parle en permanence. Évidemment que l’on veut que les classements soient en notre faveur, alors on doit se bouger et faire en sorte qu’ils soient en notre faveur. »

Une finale à Denver mercredi ?

« Ce serait la cerise sur le gâteau de cette saison » estime pour sa part l’entraîneur Chris Finch. « Cela donne un énorme avantage évidemment d’avoir l’avantage du terrain durant les playoffs. »

Le technicien des Wolves se projette déjà dans ce qu’il envisage comme une phase finale difficile, « peut-être les playoffs les plus durs de l’histoire. » « Alors chaque avantage que vous pouvez prendre va être important. Nous n’avons pas été concentrés que sur la première place, mais je sais que les gars l’ont dans le viseur. »

Devant eux se profile notamment ce qui pourrait être une « finale » pour la tête de l’Ouest, avec un déplacement à Denver mercredi. Les deux équipes comptent pour le moment un bilan parfaitement identique. Mais Minnesota est provisoirement en ballotage favorable après avoir remporté deux des trois premiers affrontements contre les Nuggets, le dernier dans les Rocheuses le 19 mars dernier. Les Wolves devront toutefois faire preuve de sérieux sur le reste du calendrier avec les réceptions de Washington et Atlanta, avant un match possiblement crucial lors de la dernière soirée dimanche, pour une revanche contre les Suns.

La confiance est là, avec sept victoires sur les neuf derniers matchs après ce succès à Los Angeles, le 16e de dix points et plus à l’extérieur cette saison, un record de franchise. Et l’ambiance semble au beau fixe, à observer Anthony Edwards tout en décontraction en après-match. D’autant que si les Lakers ont joué les trois quarts du match sans leurs All-Stars, il en manquait un aussi à « Minny ». « Karl-Anthony Towns va revenir » souriait espièglement Anthony Edwards, même s’il n’a pas précisé la date exacte.