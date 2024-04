Les Wolves prennent une leçon à Phoenix

Après la défaite de Denver chez les Clippers, Minnesota avait l’occasion de faire le break en tête de tête de la conférence Ouest avec ce déplacement à Phoenix. Les partenaires de Rudy Gobert n’en auront pas profité, et ils ont tout simplement pris le match par le mauvais bout, à l’image de Naz Reid qui gâche deux contre-attaques lors des deux premières possessions. Il est d’abord contré par Jusuf Nurkic (11 points, 15 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions) puis il rate son double-pas face à Bradley Beal. Sans pitié, les Suns punissent.

D’un dunk en transition, ce même Beal conclut un 15-0. Les Wolves attendront plus de quatre minutes pour que Mike Conley n’inscrive les premiers points de son équipe. Les Wolves sont asphyxiés lorsqu’ils ont la balle. Il y a toujours un bras qui traîne pour freiner l’accès au panier. Toujours une main pour couper la ligne de passe. Le premier quart-temps est sans appel : 32-20 pour les Suns.

Les Suns en maîtrise de bout en bout

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui manquent aux Wolves pour revenir. Certes, les coéquipiers de Anthony Edwards (17 points) perdent 14 ballons, mais les Suns aussi en perdent 8 avant la mi-temps.

La différence, c’est que Phoenix transforme ses balles perdues en 19 points, lorsque Minnesota ne les exploite que par 4 points. Les hommes de Vogel continuent de jouer vite dans le deuxième quart-temps et des dunk de Grayson Allen (23 points) puis Kevin Durant (22 points, 6 rebonds, 6 passes décisives) viennent porter l’avance à 18 points d’écart. À la pause, Phoenix est largement devant (57-41).

La deuxième mi-temps ne restera pas dans les annales de la saison… Anthony Edwards trop esseulé ne parvient pas à recoller au score tout seul. Ses coéquipiers n’exploitent pas les problèmes de fautes de Jusuf Nurkic lorsqu’il reçoit sa cinquième au milieu du 3e quart-temps. On retiendra tout juste un dunk de « Ant-Man » sur Drew Eubanks et un écart qui fluctue entre 15 et 18 points tout au long de la mi-temps.

Devin Booker inscrit un panier à longue distance pour tuer le match, à +22, à 4 minutes du terme de la rencontre. Le moment choisi pour Chris Finch et Frank Vogel de passer au « garbage time ». L’occasion de revoir Isaiah Thomas sur un parquet NBA. Score final : 97-87.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Suns. La victoire est avant tout collective pour Phoenix ce soir. Si on leur reproche parfois de se reposer sur des individualités, ils se sont imposés en équipe ce soir. Les cinq joueurs qui ont commencé le match ont inscrit 10 points chacun, et ce ne sont pas Kevin Durant ou Devin Booker qui terminent meilleurs marqueurs. Ils ont également défendu en équipe pour contenir Anthony Edwards à 17 points. Seul Nickeil Alexander-Walker a aussi inscrit plus de 10 points chez les Wolves.

– Les Wolves ratent le coche. L’équipe de Minneapolis rate l’occasion de prendre un peu d’avance sur les champions en titre pour la première place de la conférence. Ils restent en tête au « tie-breaker », mais avec cinq matchs à jouer d’ici la fin de la régulière, les deux équipes partagent encore le même bilan. Ils devront s’affronter dans la nuit de mercredi à jeudi pour la « finale » de la conférence Ouest.

– Phoenix conforte leur 6e place. Avec cette victoire, Phoenix prend un peu d’avance sur les Pelicans et les Kings dans la lutte pour la 6e place. Cette place est cruciale puisqu’elle permet de filer tout droit vers les playoffs en évitant de se bagarrer lors du « play-in ». Les hommes de Frank Vogel devront jouer une fois contre leurs deux concurrents directs d’ici la fin de saison.

