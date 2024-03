Les Wolves ont réussi leur « test » face aux Nuggets

« Il y a beaucoup de raisons de s’enthousiasmer pour Minnesota. Je ne vendrais pas l’équipe non plus. » Ironique, Mike Malone sait complimenter tout en faisant un clin d’œil à l’actualité des Wolves, qui ne vont finalement pas changer de mains.

Cette nuit, ses Nuggets ont été largement dominés par les représentants du Minnesota, quelques jours après avoir été déjà battus par les Suns, toujours à domicile. Jamal Murray était encore absent, ce qui a eu le don de « contrarier » le compétiteur qu’est Anthony Edwards, tandis que Nikola Jokic a évolué avec un poignet douloureux.

« J’étais surpris qu’il joue ce soir, pour être tout à fait honnête. Son poignet lui a causé beaucoup de problèmes, et Nikola est un gars qui joue malgré beaucoup de choses que la plupart des autres ne supporteraient pas », remarque son coach.

En conséquence, son joueur vedette a encore beaucoup marqué (32 points, 10 rebonds et 5 passes), mais s’est montré moins efficace que d’habitude (11/24 aux tirs, 4 ballons perdus). La faute à la défense bien en place des Wolves, avec un Rudy Gobert auteur notamment d’un contre autoritaire sur le Serbe, considéré comme le « meilleur joueur du monde » par Edwards.

En limitant les locaux à 17 points dans le second quart-temps, les visiteurs comptaient déjà 19 points d’avance à la pause (43-62). Un écart conséquent que les Nuggets ne parviendront pas à combler. Évidemment qu’à l’issue d’une telle victoire, la 4e de suite, les ondes sont positives côté Wolves.

Les Wolves continuent d’avancer sans « KAT »

« C’est une équipe qui m’a personnellement beaucoup inspiré, avec ce qu’elle a fait l’année dernière. J’ai beaucoup de respect pour cette formation et ce qu’elle a accompli. Mais on sait que cette année, nous sommes une équipe plus mûre que l’année dernière et on a une grande confiance en notre capacité à battre n’importe qui, n’importe où. Et aujourd’hui, c’était un très, très bon test », apprécie Rudy Gobert (21 points à 7/8 aux tirs mais 7/15 aux lancers, 11 rebonds et 3 contres).

Chris Finch voit, lui, une équipe des Wolves qui fait « preuve d’une grande résilience. On a fait preuve d’une grande détermination tout au long de la saison. Notre objectif reste de jouer notre meilleur basket avant les playoffs. Si cela nous permet de finir premier, deuxième ou troisième, peu importe, c’est ainsi. Mais on a beaucoup de matches importants à venir contre des équipes qui jouent gros. »

À l’instar de la réception à venir des Rockets, puis des déplacements chez les Suns, les Lakers et de nouveau à Denver. En attendant, le coach des Wolves parle lui aussi d’un « test », réussi chez les Nuggets, dont son équipe avait besoin dans la dernière ligne droite.

« Il nous manque notre meilleur joueur. Donc on n’est pas encore là où on veut être », nuance toutefois Anthony Edwards, en parlant de Karl-Anthony Towns. En son absence, les Wolves affichent un impeccable bilan de 9 victoires pour 3 défaites. Et occupent toujours cette première place à l’Ouest, à la lutte avec le Thunder et les Nuggets. Auteur de 25 points (8/19 aux tirs dont 0/8 de loin) cette nuit, Edwards rappelle qu’il veut « simplement gagner. Si (la première place) vient avec, c’est cool ».