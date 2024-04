Fin de saison en mode impro pour le Jazz

À lui seul, James Harden avait deux fois plus d’expérience – en saisons passées dans la Grande Kigue – que… l’ensemble du cinq adverse. Cette nuit à Los Angeles, Will Hardy avait de nouveau décidé de miser sur sa jeunesse. Avec un résultat logiquement peu concluant pour le Jazz face aux vieux loups californiens.

Ces derniers, après six minutes de jeu, s’étaient déjà envolés au score (26-7) quand le coach du Jazz a décidé de sortir Collin Sexton, Keyonte George, Taylor Hendricks et Brice Sensabaugh, pour ne laisser qu’Omer Yurtseven en jeu. La jeunesse, et la faiblesse, de l’effectif actuel était tel que l’équipe de Salt Lake City s’est écrasée sévèrement (131-102).

« Il y a beaucoup de méthodes différentes pour enseigner, pour responsabiliser les gens, et on est passés par un grand nombre de ces méthodes. Parfois, les minutes sont la seule chose qui vous révèlera ce qui doit être fait. Et cela n’a rien de malintentionné. J’aime chaque personne dans ce vestiaire… mais on doit commencer à apprendre et à s’adapter et il y a certaines choses pour lesquelles la jeunesse n’est pas une excuse », affiche le coach après le match.

Sa philosophie n’a pas vraiment eu de résultat sur cette rencontre. Cinq de ses joueurs ont bien atteint ou dépassé la barre symbolique des 20 minutes, mais aucun des rookies mobilisés parmi eux. Sa formation a d’ailleurs perdu 14 de ses 15 matchs lorsque trois rookies sont alignés dans le cinq de départ.

La polyvalence de Darius Bazley parle

« Les habitudes qu’on veut créer sont généralement des choses que l’on pourrait croire sans importance ou insignifiantes. ‘Est-ce que j’espace correctement le jeu ? Est-ce que je donne tout au cercle quand je suis censé le faire ? Est-ce que je coupe quand je dois le faire ? Est-ce que je sprinte en défense ? Est-ce que je communique la couverture ? Est-ce que je peux l’exécuter ? […] ‘ Cela n’a rien à voir avec le fait de réussir ou de rater un tir », juge Will Hardy après son énumération.

Des bonnes habitudes alors que le coach sait qu’une intersaison très incertaine attend le Jazz, trop doué pour végéter dans le bas du classement, mais pas assez pour s’assurer une place en phase finales. Alors que certains joueurs arrivent en fin de contrat (Talen Horton-Tucker, Kris Dunn…), certains jeunes pourraient profiter de la débandade actuelle (11 défaite de suite) pour se montrer.

À commencer par les nouveaux arrivants Kenneth Lofton Jr et Darius Bazley. Arrivés en mars, mais mobilisés en G-League jusqu’ici, ils ont effectué leurs premiers pas avec le Jazz cette nuit. Le premier a apporté 7 points, contre 12 points et 6 rebonds pour le second, plus gros temps de jeu de son équipe (33).

« J’ai trouvé Baze super. Son énergie, sa dimension athlétique, ses déplacements défensifs, sa longueur ont vraiment sauté aux yeux. […] Il a été une sorte de second meneur de jeu pour nous. Je pense que ces deux joueurs se sont très bien comportés ce soir », juge le coach qui, avec encore cinq matchs à jouer, semble bien parti pour les tester à nouveau d’ici la fin de saison.