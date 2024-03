Kenneth Lofton Jr et Darius Bazley vont finir la saison au Jazz

Passés tous les deux par les Sixers depuis le début de l’année, Kenneth Lofton Jr et Darius Bazley continuent de se suivre. Les deux joueurs vont s’engager avec le Jazz assure Adrian Wojnarowski d’ESPN. Utah va signer les deux joueurs pour trois saisons, mais pour des contrats non garantis, qui ressemblent plus à une période d’essai prolongée qu’à une place en NBA. Pour faire de la place aux deux, l’équipe s’est séparée d’un joueur : Otto Porter Jr., arrivé des Raptors lors de la « trade deadline », et qui n’était pas parvenu à un accord pour un « buy-out ».

Pour Lofton comme pour Bazley, cette nouvelle opportunité vient ponctuer un exercice difficile. Le premier a été coupé en début de saison par les Grizzlies qui l’avaient drafté en 2022, avant de rebondir sans plus de succès comme joueur en contrat two-way avec Philadelphie, qui avait mis fin à son bail le 1er mars. Il y avait croisé Darius Bazley, un temps ailier-fort prometteur du côté du Thunder (13,7 points et 7,2 rebonds par match en 2020-2021) avant d’être envoyé aux Suns où il n’a eu que très peu de temps de jeu. Il avait obtenu un contrat de dix jours avec les Sixers fin février, après avoir joué dix minutes en trois rencontres sans marquer le moindre point.

Une fin de saison en roue libre pour le Jazz

Les deux joueurs ont surtout brillé individuellement cette saison en G-League, avec les Delaware Blue Coats : 26.4 points, 9 rebonds et 4 passes pour Lofton en 11 matchs ; 20.2 points, 9.5 rebonds et 2.2 contres en 26 matchs pour Bazley.

Pour le Jazz, ces renforts à moindre coût viennent renforcer un effectif privé de Lauri Markkanen et Taylor Hendricks au poste 4. La franchise de Salt Lake City compte 5,5 victoires de retard sur les Warriors, premiers qualifiés provisoires pour le play-in, un retard qui semble désormais difficile à combler. L’occasion peut-être de se rappeler que Kenneth Lofton Jr. avait profité d’un dernier match de saison régulière sans enjeu en fin de campagne passée pour signer 42 points et 14 rebonds.