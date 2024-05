Les Sixers donnent une chance à Darius Bazley

Coupé par les Nets juste avant le début de saison régulière, Darius Bazley n’avait pas ensuite réussi à rebondir dans une autre équipe en NBA. Il brillait alors en G-League avec les Delaware Blue Coats, l’équipe affiliée des Sixers, avec 20.8 points et 9.3 rebonds de moyenne.

Et c’est Philadelphie qui va lui offrir une nouvelle chance en NBA, avec un contrat de 10 jours, annonce The Athletic.

L’ancien ailier fort du Thunder aura-t-il une chance de se montrer en Pennsylvanie ? C’est possible puisque Joel Embiid est absent, après son opération du ménisque, et qu’il peut obtenir quelques minutes en rotation derrière Tobias Harris et Nicolas Batum (qui, blessé, n’a pas joué en février) au poste 4.

Darius Bazley, qui n’a que 23 ans mais déjà 118 titularisations au compteur depuis son arrivée dans la ligue en 2019, est surtout un joueur offensif, intéressant quand il peut attaquer le cercle, mais peu fiable de loin et à 3-pts.

Darius Bazley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 61 19 39.4 34.8 69.4 0.5 3.5 4.0 0.7 0.9 0.4 0.7 0.7 5.6 2020-21 OKC 55 31 39.6 29.0 70.2 0.9 6.3 7.2 1.8 1.1 0.5 2.2 0.5 13.7 2021-22 OKC 69 28 42.2 29.7 68.8 1.0 5.3 6.3 1.4 1.0 0.8 1.3 1.0 10.8 2022-23 * All Teams 43 14 45.4 37.7 54.3 0.8 2.4 3.2 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.2 2022-23 * OKC 36 15 44.9 40.0 55.4 0.8 2.6 3.4 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.4 2022-23 * PHX 7 9 48.0 25.0 40.0 0.7 1.6 2.3 0.9 1.3 0.4 0.7 0.7 4.0 2023-24 * All Teams 9 17 60.0 25.0 83.3 0.9 2.2 3.1 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 5.3 2023-24 * UTH 6 24 62.1 25.0 83.3 1.3 3.2 4.5 0.8 0.5 1.0 1.2 1.2 8.0 2023-24 * PHL 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 Total 237 23 41.4 30.9 67.7 0.8 4.4 5.3 1.2 1.0 0.6 1.2 0.8 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.