Les Grizzlies sur le point de se séparer de Kenneth Lofton Jr.

Même s’il n’était pas très utilisé cette saison, c’est une demi-surprise. Le Commercial Appeal annonce ainsi que les Grizzlies ont décidé de se séparer de Kenneth Lofton Jr. Pour l’instant, le club n’a pas commenté l’information.

Avec son physique à la Charles Barkley (2m00, 127 kg), il ne passait pas inaperçu, mais Taylor Jenkins l’avait prévenu en début de saison qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu à lui accorder. Et ce même si Memphis évolue sans Brandon Clarke, ni Steven Adams.

Monstrueux lors de sa première titularisation

Âgé de 21 ans, Kenneth Lofton Jr. est victime du retour de Ja Morant, programmé pour mardi soir, puisque les Grizzlies se retrouvent avec 16 joueurs sous contrat, et c’est un de trop. La direction préfère conserver Bismack Biyombo, titulaire à 17 reprises depuis son arrivée.

Elu Rookie Of The Year en G-League la saison passée avec 20.2 points et 10.5 rebonds de moyenne, Kenneth Lofton Jr. est aussi champion du monde U19 aux côtés de Chet Holmgren. La saison passée, pour sa première titularisation, en toute fin de saison, il avait compilé 42 points (17/25 aux tirs) et 14 rebonds en 40 minutes.

Jamais un joueur n’avait signé une performance à au moins 40 points et 10 rebonds pour une première titularisation.

Kenny Lofton, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 24 7 52.7 35.3 59.3 0.8 1.3 2.1 0.8 1.2 0.2 0.5 0.1 5.0 2023-24 * All Teams 21 9 46.2 29.2 65.4 0.6 1.2 1.8 1.6 1.1 0.3 0.7 0.2 4.6 2023-24 * MEM 15 7 37.8 30.0 53.3 0.1 0.9 1.0 0.9 1.0 0.2 0.4 0.2 2.6 2023-24 * UTH 4 23 60.0 33.3 81.8 2.5 2.5 5.0 4.8 2.3 0.8 1.5 0.5 13.8 2023-24 * PHL 2 4 16.7 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 Total 45 8 49.7 31.7 62.3 0.7 1.3 2.0 1.2 1.2 0.2 0.6 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.