Vit Krejci, le pari tchèque payant des Hawks

En voyant le ballon transpercer à nouveau le filet, au buzzer de la première période, il s’est stoppé et a poussé un cri de rage. Vit Krejci venait de convertir son 5e panier à 3-points, pour autant de tentatives, sur le parquet des Bulls. Le Tchèque rentrera un autre missile longue distance en seconde période pour porter à 18 unités son total de points, sans rater le moindre tir (6/6), avec 4 rebonds et 3 passes.

Il s’agissait tout simplement de son record en carrière, repoussant celui posté quelques jours plus tôt face aux Celtics avec 16 points. « C’est juste une question de confiance. Tu en rentres quelques-uns, l’équipe joue bien. La raison pour laquelle on a bien shooté aujourd’hui est qu’on a fait bouger le ballon. Quand tu obtiens un tir à 3-points après trois passes ou un ballon ressorti comme ça, c’est toujours mieux qu’un tir à 3-points avec une seule passe », analyse justement le joueur sélectionné en 2020 (37e choix).

Il fait ici référence aux 29 passes décisives de son équipe qui ont permis de générer 19 tirs primés (19/40), là où les Bulls ont dû se contenter d’un modeste 7/28 de loin sur la base de 17 passes. En jouant la carte de la sobriété, Vit Krejci a bien trouvé sa place dans ce collectif. De retour en Géorgie fin décembre, son introduction dans le cinq d’Atlanta a suivi le passage à l’infirmerie de Trae Young.

Depuis qu’il est titulaire, début mars, il tourne à près de 8 points de moyenne pour d’excellents pourcentages (53% aux tirs dont 47% à 3-points). À l’issue de sa précédente belle sortie, face aux Celtics, il assurait pour autant être conscient que sa défense lui permettait d’obtenir des minutes, et non pas son jeu d’attaque.

Des initiatives en défense

Face à Boston justement, il s’est démarqué dans ce registre en décidant notamment de lui-même, et non pas sur consigne de son coach Quin Snyder, de défendre sur Jayson Tatum tout terrain.

« Je me suis dit qu’il allait peut-être se fatiguer en fin de rencontre. J’ai essayé de lui compliquer la vie autant que possible. Je sais que je vais obtenir des minutes en défendant, donc l’idée est de faire les petites choses. Je suis heureux que le coach me fasse confiance pour me mettre sur un gars comme Tatum. Cela signifie beaucoup pour moi », appréciait-il, en précisant que son passage aux Skyhawks de College Park, équipe G-League affiliée aux Hawks, l’avait beaucoup aidé en la matière.

Avant d’obtenir une vraie chance avec les Hawks, le Tchèque avait ainsi passé plus de temps à l’étage inférieur, au sein de la ligue de développement. Il faut dire que celui-ci a connu une entame de carrière chaotique : récupéré par le Thunder puis transféré vers les Hawks, coupé une première fois, puis récupéré par les Wolves avant d’être coupé à nouveau. Avant finalement, de retrouver Atlanta, fin 2023, via un « two-way contract ».

Sur la base d’un tel parcours, on comprend mieux pourquoi l’intéressé ne manque pas d’afficher son enthousiasme. « Quand je repense à là où j’en étais l’année dernière, à ne pas jouer, c’est simplement une incroyable sensation d’être sur le parquet. Alors je profite de chaque moment ici. Je ne vais rien prendre pour acquis, parce que je sais qu’à la moindre seconde, cela peut se terminer », affichait-il après son match face aux Celtics.

Vit Krejci Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 30 23 40.7 32.7 86.4 0.6 2.8 3.4 1.9 2.2 0.6 1.0 0.3 6.2 2022-23 ATL 29 6 40.5 23.8 50.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2 2023-24 ATL 14 26 48.4 39.0 80.0 0.4 1.6 2.0 2.2 2.4 0.6 0.8 0.4 5.9 Total 73 17 42.5 33.1 82.8 0.4 1.7 2.1 1.4 1.6 0.4 0.6 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.