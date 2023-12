Vit Krejci revient chez les Hawks

Quelques mois après avoir été libéré par les Hawks, Vit Krejci (23 ans, 2m03) y revient. Passé par les Iowa Wolves, l’équipe de G-League de Minnesota, le Tchèque a finalement récupéré un « two-way contract » en Géorgie, annonce ESPN, la franchise d’Atlanta libérant Miles Norris pour lui faire de la place.

Le 37e choix de la Draft 2020 obtient donc une nouvelle chance, alors qu’il n’a disputé qu’un seul match avec les Iowa Wolves, pour 5 points, 6 passes et 2 rebonds en 20 minutes.

Pourtant, trois ans après sa Draft, on l’a très peu vu sur les terrains de la Grande Ligue. Arrivé à Oklahoma City blessé, la faute à une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, il avait fait sa rééducation en G-League, après être arrivé de Saragosse. Signé pour plusieurs saisons par le Thunder en septembre 2021, il n’a finalement passé qu’une saison à OKC, se faisant échanger à Atlanta, en échange de Moe Harkless, un an plus tard.

Là encore, il n’était resté qu’un an, pour une production très limitée, avant donc d’être libéré en août dernier. Mais quelques mois plus tard, le voilà de retour auprès de Trae Young et de sa bande.

Stats NBA : 3.8 points à 41% de réussite dont 31% de loin, 2.2 rebonds et 1.3 passe en 15 minutes de moyenne