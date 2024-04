Qualifiés pour le « play-in », les Bulls doivent désormais choisir leur route

Soirée paradoxale pour les Bulls. Sur le terrain, face aux Hawks, ils ont perdu. Et ce n’est pas anodin puisque les deux équipes pourraient se retrouver dans quelques jours pour un « play-in ». Néanmoins, au classement, ils ont validé leur billet pour ce « play-in ».

Désormais, il faut choisir une route pour les derniers matches de saison régulière. La priorité, c’est évidemment de conserver cette 9e place, pour jouer le premier match à domicile. Ensuite, faut-il tout tenter pour arracher la 8e place, afin de n’avoir qu’un match à gagner pour rejoindre le premier tour des playoffs, ou plutôt gérer ses efforts pour avoir le plus d’énergie possible avant les deux matches les plus importants de la saison ?

« La récupération sera importante pour nos joueurs. On a des éléments qui ont énormément joué », souligne Billy Donovan en pensant évidemment à DeMar DeRozan, leader de la ligue aux minutes à 34 ans.

L’arrière/ailier, lui, ne semble pas favorable à l’idée de se reposer. « On ne peut pas être frileux à partir de maintenant, moi le premier. Je veux y aller à fond. Peu importe les circonstances, il faut s’assurer qu’on joue de la bonne manière, qu’on a le rythme, qu’on tienne bon », livre l’ancien de Toronto et San Antonio.

« On va avoir des décisions à prendre »

Qu’en est-il du calendrier des Bulls ? Ils vont pouvoir souffler jusqu’à vendredi, avant un match contre New York. Il faudra alors jouer six matches en dix jours : trois fois contre les Knicks, face au Magic et avec un back-to-back face à Detroit et Washington. Pour espérer prendre la huitième place aux Sixers, il faut remonter 4.5 victoires.

Ce qui s’annonce très difficile puisque Philadelphie n’a pas un calendrier difficile avec notamment des rencontres face à Memphis, San Antonio, Detroit ou Brooklyn, et pourrait retrouver Joel Embiid.

Il faut donc surtout penser à garder l’avantage du terrain pour le probable et futur duel face aux Hawks. « On veut jouer à la maison car c’est sûrement un avantage », confirme le coach. « Maintenant, le plus important, c’est la santé de l’équipe. Il va falloir qu’on en parle au sein de la franchise, avec les joueurs. Il y a des joueurs qui trouvent le rythme en jouant, d’autres en soufflant. On va avoir des décisions à prendre. »

DeMar DeRozan va surtout profiter de ces trois jours sans matches. « On a besoin de se ressourcer physiquement et mentalement, avant de repartir. Ces dix derniers jours vont passer très vite », annonce-t-il. « Après, en play-in, c’est comme lors du tournoi NCAA : ça se joue sur un match. »