Encore un carton pour rien pour Bogdan Bogdanovic

Un échange de maillots après une grosse bataille. Cette nuit, à l’issue de la rencontre remportée par les Bucks sur le parquet des Hawks, Bogdan Bogdanovic est allé demander son maillot à Giannis Antetokounmpo. Un geste de respect mutuel entre deux européens qui ont éclaboussé la rencontre de leur talent.

Le Grec a terminé avec 36 points, 16 rebonds et 7 passes, quand le second, qui n’a cessé de vouloir ramener son équipe, à la traîne pendant la majorité de la partie, a signé 38 points (12/23 aux tirs dont 5/9 à 3-points), 10 rebonds et 4 passes.

« On a eu le sentiment que ce serait plus facile de marquer, mais avec leur expérience collective, ils ont insisté sur nos faiblesses. Quand une équipe comme celle-ci creuse l’écart, c’est difficile de revenir. On a essayé, je suis fier de notre façon de nous battre », lâche, après la rencontre, le shooteur serbe.

Fier, mais de nouveau perdant. Le natif de Belgrade commence à s’y faire. En décembre dernier, il avait signé son record en carrière, avec 40 points, face aux Nuggets de Nikola Jokic. Mais son équipe s’était inclinée. Et plus largement, quand il atteint ou dépasse les 25 points cette saison (six occurrences maintenant), les Hawks s’inclinent.

Des retrouvailles en playoffs ?

Malgré sa grosse production, Bogdan Bogdanovic considère que la taille des Bucks, notamment Giannis et son compère de raquette Brook Lopez, ont beaucoup gêné son équipe. « C’est clairement quelque chose à laquelle on doit s’ajuster dans le rythme du jeu, mais c’est mon truc, c’est ce que je fais chaque soir », lâche le Serbe dont l’équipe s’est montrée plus à l’aise à 3-points (14/35) que son adversaire (8/28).

Un journaliste lui demande s’il pourrait prendre 44 tirs dans un match, à l’instar de son coéquipier Dejounte Murray plus tôt dans la semaine (44 points à 18/44 face aux Celtics). « Je ne sais pas si je suis aussi athlétique ! Je tenterai peut-être 30 tirs une fois, si je me sens bien en me réveillant, je le ferai », affiche le joueur de 31 ans. Avec une victoire au bout ?

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.1 1.7 0.3 15.2 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 70 30 42.6 37.3 90.8 0.7 2.7 3.4 3.1 2.2 1.2 1.3 0.3 16.6 Total 440 29 43.8 38.4 83.8 0.5 2.9 3.4 3.3 2.1 1.0 1.4 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.