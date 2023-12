Bogdan Bogdanovic a sorti le grand jeu dans le duel serbe

« Shoote plus ! Tiens, un écran ! » Voilà ce que les Hawks n’ont cessé de répéter à Bogdan Bogdanovic, face aux Nuggets, voyant que ce dernier était en pleine éruption offensive.

« Ils m’ont poussé vers le niveau supérieur et m’ont rappelé à quel point je pouvais être bon. Parce que tu es parfois perdu sur le parquet. Non pas que tu n’aies pas confiance, mais entendre ça de la part de tes coéquipiers, c’est le niveau d’au-dessus », résume le Serbe.

Visiblement, ses partenaires de jeu n’ont pas été son unique source de motivation pour briller dans cette rencontre. Parce que dans le camp d’en face se trouvait un adversaire qu’il connaît très bien : son ami d’enfance Nikola Jokic.

Nikola Jokic se souvient de Belgrade

« On veut toujours batailler. Même en Serbie à l’époque, quand on jouait l’un contre l’autre, j’ai le sentiment qu’il fait toujours ressortir le meilleur de moi-même. Ça va dans l’autre sens aussi », poursuit le shooteur des Hawks, dont on a clairement vu le meilleur cette nuit.

Nothing but love from Nikola Jokic to his fellow countryman Bogdan Bogdanovic after he had a career night 🇷🇸🥰 📸 @NBA pic.twitter.com/I6pZnEIug7 — BasketNews (@BasketNews_com) December 12, 2023

Trois premiers paniers à 3-points dans le premier quart-temps, quelques « jumpers » de plus près dans le second, puis trois nouveaux missiles dans le troisième… Le Serbe était tellement chaud qu’il a fait trembler les champions en titre jusque dans les derniers instants.

Malgré 20 points d’avance dans cette ultime période, les Nuggets ont dû s’arracher alors que le shooteur fou d’en face plantait trois nouveaux paniers à 3-points… dans les deux dernières minutes, dont l’un en première intention après une interception de Clint Capela. Un grand final de feu qui lui a permis de battre son record en carrière : 40 points (14/24 aux tirs dont 10/17 à 3-points), avec 3 rebonds et 3 passes.

De quoi logiquement obtenir les félicitations de Nikola Jokic. « C’est la première fois depuis longtemps qu’il se déplace normalement et qu’il n’a pas de douleurs. Je trouve qu’il joue vraiment sur l’ensemble de la saison. Mais ce soir, il a joué extrêmement bien. Je me souviens de lui quand il jouait au Partizan à l’époque, sur des matches comme celui-ci, il semblait ne jamais manquer un tir », rapporte son partenaire de sélection.

Bogdan Bogdanovic devient le premier joueur des Hawks à marquer 40 points avec autant de tirs primés (record en carrière également). Seul Danilo Gallinari avait déjà converti 10 tirs à 3-points dans le même match.

Dans la course au meilleur 6e homme ?

« On l’a vu faire ça sur certaines séquences. Un des points intéressants par rapport à ça, significatif et positif, et que nos gars étaient vraiment conscients de (devoir) le trouver. Et ils l’ont trouvé de différentes façons, en transition, sortie d’écran, sur le ‘pick-and-roll’. Trae (Young) et DJ (Dejounte Murray) étaient tous les deux déterminés à lui donner le balle », apprécie Quin Snyder, selon qui il n’est pas toujours simple d’alimenter un joueur aussi chaud, « parce que la défense s’ajuste ».

Le coach ajoute : « C’est ce qu’on attend de lui et il est capable de le faire. » Sa saison le prouve. Grâce à son carton, l’arrière tourne à plus de 17 points de moyenne, là aussi sa meilleure marque en carrière, boosté par plus de 40% de réussite à 3-points. Ce qui en fait un candidat naturel dans la course au trophée de meilleur 6e homme.

Mais tous ces éléments n’enlèvent pas le « goût amer » que Bogdan Bogdanovic garde en bouche, car ses Hawks ont quand même perdu : « C’est la NBA. J’ai appris que je ne pouvais pas me reposer, être content sur le téléphone, à envoyer des messages… J’ai 30 ans passés, j’ai appris, qu’un mauvais soir ou un bon soir, comme celui-ci, c’est la même chose. Tu dois continuer à faire ta routine. Le prochain match est dans deux jours. »

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.1 1.7 0.3 15.2 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 21 27 45.2 38.5 93.3 0.4 3.1 3.4 2.2 2.5 1.4 1.3 0.3 16.1 Total 391 28 44.1 38.7 82.8 0.5 2.9 3.4 3.3 2.1 1.0 1.4 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.