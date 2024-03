Stats & Highlights | Les Rockets se déchaînent, les Nuggets s’accrochent

C’est fait, les Rockets sont à nouveau à l’équilibre : 35 victoires pour 35 défaites. Pour y parvenir, les hommes d’Ime Udoka ont signé une 8e victoire de suite, et ils y ont mis la manière avec 147 points inscrits à la « défense » du Jazz. Dans une rencontre marquée par un début de bagarre entre Kris Dunn et Jabari Smith Jr, les Rockets ont tué tout suspense dès le premier quart-temps avec une grosse adresse de Fred VanVleet et de Jalen Green, intenables depuis quinze jours.

À la pause, il y avait déjà 30 points d’avance, et Houston s’est contenté de gérer cette avance jusqu’au bout. Du côté des Warriors, on doit commencer à trembler.

Grosse fessée aussi pour les Hornets, laminés à Atlanta. Le scénario est différent puisque les coéquipiers de Brandon Miller ont tenu un gros quart-d’heure avant d’exploser dans les grandes largeurs. Aux côtés d’un Dejounte Murray bouillant à 3-points, ce sont Bruno Fernando (25 points) et Garrison Mathews (20 points) qui se mettent en évidence pour mettre fin à trois ans de disette à domicile des Hawks face à Charlotte. Avec cette victoire, Atlanta prend le large sur Brooklyn dans la course à la 10e place.

Denver gagne sans Jokic, ni Murray

Côté Raptors, on pense sans doute déjà aux vacances puisque les coéquipiers de Gary Trent Jr. (31 points) enregistrent une 10e défaite d’affilée !

En face, ce n’était que les Wizards, mais Jordan Poole inscrit 14 de ses 18 points dans le dernier quart-temps, tandis que Bruce Brown loupe le 3-points de l’égalisation au buzzer. Les Raptors n’ont plus gagné depuis le 3 mars…

Enfin, les Nuggets restent collés aux basques du Thunder après leur victoire à Portland (117-114). Un succès difficile, acquis sans Jamal Murray, ni Nikola Jokic, face à des Blazers qui avaient décidé de débuter la rencontre avec… cinq rookies. Ce n’était arrivé qu’une fois dans l’histoire de la NBA ! Quoi qu’il en soit, les Nuggets se sont fait peur, puisqu’ils menaient encore de 11 points à deux minutes de la fin, avant de voir les Blazers recoller au score. La faute à des lancers-francs laissés en route par Reggie Jackson et Aaron Gordon. Kris Murray aura même un ballon pour égaliser mais du bout du terrain, son tir n’avait quasiment aucune chance de rentrer.

Houston – Utah : 147-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 BRO 93 ORL 107 SAC 109 ATL 132 CHA 91 WAS 112 TOR 109 CHI 113 BOS 124 HOU 147 UTH 119 SAS 106 PHO 131 POR 111 DEN 114

Atlanta – Charlotte : 132-91

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 BRO 93 ORL 107 SAC 109 ATL 132 CHA 91 WAS 112 TOR 109 CHI 113 BOS 124 HOU 147 UTH 119 SAS 106 PHO 131 POR 111 DEN 114

Washington – Toronto : 112-109



Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 BRO 93 ORL 107 SAC 109 ATL 132 CHA 91 WAS 112 TOR 109 CHI 113 BOS 124 HOU 147 UTH 119 SAS 106 PHO 131 POR 111 DEN 114

Portland – Denver : 111-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.