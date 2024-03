Le duo McBride – DiVincenzo met K.O. les Nets

Les Knicks ne lâchent pas le Magic d’une semelle, et les Nets voient le « play-in » un peu plus s’éloigner. C’est le résumé, en une phrase, du bilan de ce derby de la mi-journée à New York. Grâce à un simple coup d’accélérateur en début de 4e quart-temps, les coéquipiers de Donte DiVincenzo (31 points) ont repoussé les Nets pour s’imposer 105-93.

Avant cela, Brooklyn avait proposé du très bon basket en premier quart-temps avec neuf passes décisives sur leurs dix premiers paniers, et des Cam (Thomas et Johnson) adroits face à des Knicks uniquement dans la réaction. A l’exception de Miles McBride, très chaud à 3-points, pour empêcher les Nets de creuser l’écart.

Le gros pic de Donte

Pendant 36 minutes, on a donc eu droit à un échange de coups avec du bon Mikal Bridges pour répondre au duo Brice-DiVincenzo. Et puis, après avoir encaissé un nouveau « buzzer beater » en fin de quart-temps, les Knicks ont décidé de serrer la vis. La défense est plus haute et plus connectée, et les Nets ne trouvent plus un tir facile ! Chaque tir est à la limite de la brique…

De l’autre côté du terrain, Donte DiVincenzo régale, que ce soit ligne de fond ou à 3-points. En seulement trois minutes, New York signe un 12-0 pour prendre… 12 points d’avance (92-80). L’ancien Warrior s’offre même un contre puis une interception pour casser le moral des Nets. À l’arrivée, ce sera l’écart final puisque les Knicks s’imposent 105-93, et on notera que Tom Thibodeau a laissé Miles McBride sur le terrain pendant tout le match !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les buzzer beaters des Nets. L’exigeant public du Madison Square Garden n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Si ce n’est deux magnifiques buzzer beaters des Nets. Le premier de Mikal Bridges à la mi-temps, réussi en prenant son élan depuis sa propre ligne à 3-points ! Le second est de Cam Thomas avec un shoot arc-en-ciel à la fin du 3e quart-temps.

– Pat Ewing est dans la place. Ancienne gloire des Knicks, le grand Pat vient rarement au Garden, mais le public s’est levé lorsqu’il a été présenté. Viré il y a un an de Georgetown, l’ancien pivot All-Star n’a toujours pas retrouvé de boulot.

– Les Knicks et le Magic ne se quittent pas. Avec cette victoire, les Knicks reviennent à la hauteur du Magic avec un bilan identique : 42 victoires pour 28 défaites. Mais New York reste 5e car les coéquipiers de Paolo Banchero disposent du « tie-breaker ». Virtuellement, Orlando possède l’avantage du terrain si les deux formations se retrouvaient au premier tour des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.