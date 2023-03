NCAA | Patrick Ewing viré par Georgetown 

Cette fois, c’est fini. Après un dernier large revers concédé face à Villanova (80-48) lors du premier tour du tournoi de la Big East au Madison Square Garden, Georgetown a décidé de se séparer de son entraîneur, Patrick Ewing, coach des Hoyas depuis six saisons.

L’ancien pivot qui avait remporté le titre national avec Georgetown en 1984 avant de rallier la NBA s’en va avec un bilan de 75 victoires pour 109 défaites. Il n’aura guidé son équipe à un bilan positif qu’une saison, en 2018/19. Ses deux dernières saisons avaient été particulièrement mauvaises, avec seulement 6 puis 7 victoires en 31 matchs.

Même s’il quitte le banc de sa fac de cœur, Patrick Ewing reste une légende des Hoyas, comme l’a souligné le président de Georgetown, John J. DeGioia, dans le communiqué officialisant cette scission.

« Patrick Ewing est le cœur de Georgetown Basketball. Je suis profondément reconnaissant à l’entraîneur Patrick Ewing pour sa vision, sa détermination et pour tout ce qu’il a permis à Georgetown de réaliser. Au cours des six dernières années, il s’est dévoué sans relâche à son équipe et aux jeunes hommes qu’il entraînait. Nous serons toujours reconnaissants à Patrick pour son courage et son leadership au sein de la communauté de Georgetown ».

Avant de rallier Georgetown, Patrick Ewing avait passé près de 15 ans sur les bancs de NBA en tant qu’assistant, à Washington (2002-2003), Houston (2003-2007), Orlando (2007-2012), et Charlotte (2013-2017).