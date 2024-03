Encore un match fou entre le Magic et les Kings !

Décidément, les duels entre le Magic et les Kings sont de véritables « thrillers » ! L’an dernier déjà, De’Aaron Fox s’était distingué d’un « buzzer beater » du milieu de terrain, et cette saison, la première opposition avait également marqué les esprits (138-135 pour Sacramento après deux prolongations). Cette nuit encore, la rencontre a donné un scénario haletant jusqu’à la dernière seconde, avec une victoire sur le fil pour les Kings.

Des Kings qui ont d’abord réussi un bel écart assez rapidement, sous l’impulsion du trio Ellis-Murray-Barnes (12-20), avant que leurs efforts ne soient anéantis par un passage de folie de Jonathan Isaac, auteur de 17 points à 7/10 au tir en l’espace de minutes ! Le poste 4 floridien a fait feu de tous bords afin d’inverser la tendance, jusqu’à un 9-0 pour débuter le deuxième quart-temps avec trois paniers de sa part dont un dunk et un panier à 3-points (35-27).

Paolo Banchero se déchaîne…

Passé ce moment d’euphorie, Sacramento a repris le contrôle du match, entre sa défense de zone et les assauts de la triplette Fox-Murray-Sabonis pour revenir dans le coup à la pause (56-54). L’emprise des hommes de Mike Brown sur la partie s’est confirmée au retour des vestiaires, lors d’une séquence éclair qui a placé Orlando dos au mur, sur un 13-0 conclu par les 3-points de Keon Ellis, Domantas Sabonis et Keegan Murray (65-74).

Orlando était loin d’avoir dit son dernier mot, répondant dans la foulée dans le sillage d’un Paolo Banchero déchaîné et d’une défense retrouvée.

Paolo Banchero a scoré 9 points en à peine plus de deux minutes pour relancer les siens, avant que Jalen Suggs et De’Aaron Fox ne se répondent à 3-points pour maintenir les deux équipes à égalité à 12 minutes de la fin (81-81).

… puis loupe le panier de la gagne

Alors que les Kings avaient fait le plus dur lorsque Keegan Murray a planté deux paniers à 3-points coup sur coup et que De’Aaron Fox s’est arraché pour obtenir un 2+1 près du cercle (96-102), ce Magic a confirmé qu’il avait de la ressource en passant un 11-4 initié et conclu par Cole Anthony pour reprendre la tête (107-106).

Dans le final, c’est Sacramento qui a eu le dernier mot, De’Aaron Fox ne manquant pas de sanctionner la « poussette » de Jalen Suggs par deux lancer-francs. Les tentatives ratées à 3-points de Cole Anthony et Franz Wagner ont ensuite permis à Keon Ellis d’ajouter un 3-points de plus, jusqu’à ce que Paolo Banchero ne manque la dernière tentative du Magic au buzzer, lui aussi derrière l’arc (107-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– D’un extrême à l’autre. Lors du match « aller » à Sacramento, Orlando s’était offert un record historique avec 25 paniers à 3-points inscrits malgré la défaite 138-135 en double prolongation. Cette nuit, Sacramento a pris les devants en proposant une défense de zone à de multiples reprises. Le plan de Mike Brown a plutôt bien fonctionné puisque le Magic a dû batailler en attaque pour exister, et n’a pas su maîtriser le rythme du match. Quant à l’adresse à 3-points, elle a radicalement chuté puisque les Floridiens ont rendu un petit 10/35, à 29% de réussite, avec trois derniers échecs pour terminer la rencontre.

– Keegan Murray, le tueur silencieux. Si De’Aaron Fox a encore été plus que précieux, au même titre que la paire Ellis-Sabonis, Keegan Murray aura lui aussi fait un match remarquable pour permettre aux siens de l’emporter. Présent en début du match, puis au début du troisième quart-temps lorsque le momentum a basculé en faveur des Kings, le sniper californien a été le tueur silencieux de l’effectif de Mike Brown, terminant à 6/7 de loin. Ses deux paniers à 3-points pour entamer le « money-time » ont par ailleurs fait le plus grand bien aux Kings, au moment où Orlando poussait pour reprendre le dessus. Propre et efficace.

– T-Mac mis à l’honneur. Dans le cadre de la célébration des 35 ans d’histoire du Magic d’Orlando, la franchise floridienne a offert une franche ovation à Tracy McGrady, présent pour l’occasion. L’hommage a eu lieu à la fin du premier quart-temps, avec le speaker qui a rappelé les principaux faits d’arme de T-Mac sous les couleurs du Magic, alors que les hommes de Jamahl Mosley portaient cette nuit un maillot « vintage » correspondant à l’époque à laquelle Tracy McGrady était le franchise player d’Orlando, de 2000 à 2004.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.