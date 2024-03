Les Suns asphyxient Victor Wembanyama et les Spurs

En « back-to-back », les Spurs n’ont tenu qu’un demi quart-temps avant de craquer face aux Suns, et s’incliner 131-106 devant leur public. À l’image de Victor Wembanyama, limité à 13 points en 21 minutes, les joueurs de Gregg Popovich n’avaient pas les jambes pour tenir tête à des Suns en mission pour rester dans le Top 6 à l’Ouest.

Bien servi par Bradley Beal, c’est Kevin Durant qui donne le premier uppercut avec six points de suite (17-8) puis Devin Booker prend le relais pour donner 12 points d’avance (24-12). Contré par Victor Wembanyama, Eric Gordon se venge à 3-points, et les Suns creusent un peu plus l’écart (36-19).

Les Suns déroulent leur basket

Le spectacle est assuré par l’affrontement entre Wembanyama et Bol Bol. Les deux se livrent un beau duel, et lorsque Gregg Popovich rappelle le Français sur le banc, Bol Bol en profite pour prendre ses aises. Kevin Durant l’épaule, et la défense des Spurs lâche de partout. Le pauvre « Wemby », revenu sur le terrain, ne sait plus où donner de la tête face aux extra-passes des Suns, et plus particulièrement de Bradley Beal (12 passes !). À la pause, Phoenix mène 65-47.

Au retour des vestiaires, Devin Booker tue tout suspense, et l’écart enfle : + 28 (84-56). Victor Wembanyama résiste comme il peut, mais il est bien esseulé et ses balles perdues n’arrangent évidemment pas les choses.

Résultat : Coach Pop’ le rappelle à nouveau sur le banc, et les Suns en profitent pour passer la barre des 30 points d’avance. Finalement, « Wemby » ne reviendra pas en jeu, et on assiste à un long « garbage time » pour une victoire finale des Suns de 25 points (131-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker trop facile. Sans rien forcer, Devin Booker s’est amusé avec la défense des Spurs, qu’il s’agisse de shooter en cloche au-dessus des bras de Victor Wembanyama ou d’aller en lay-up en mystifiant son défenseur. À l’arrivée, 32 points, 9 passes et 7 rebonds en 31 minutes.

– Le défi des Spurs. En 1997, les Spurs n’avaient remporté que 20 rencontres, et c’est un record de franchise. Est-ce que Victor Wembanyama et ses coéquipiers peuvent faire pire ? Ils ont pour l’instant remporté 15 matches, et il leur en faudra en gagner cinq sur les onze derniers pour égaler ce « record », et éviter de le battre. Ce sera très compliqué.

– Les cadeaux de Pop’. Alors que Gregg Popovich a mis aux enchères quelques-unes des meilleures bouteilles de sa cave, il a profité de la venue des Suns pour offrir une bouteille chacun à Kevin Durant et Devin Booker, avec lesquels il a gagné les Jeux olympiques de Tokyo.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.