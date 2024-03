Kevin Durant et les Suns s’arrachent chez les Cavaliers

Devin Booker est de retour pour les Suns, qui peuvent donc s’appuyer sur leur « Big Three » au grand complet, alors que Donovan Mitchell, Evan Mobley et Max Strus manquent eux toujours à l’appel du côté des Cavaliers…

Cela n’empêche pas Cleveland de prendre le meilleur départ, derrière un Darius Garland en feu à 3-points !

Le ballon circule bien du côté de l’Ohio, et l’écart monte à +19 (63-44) derrière un nouveau 3-points du meneur, qui pointe déjà à 24 points à 6/7 de loin. C’en est trop pour Devin Booker et Kevin Durant, qui reprennent les choses en main, l’ailier claquant un dunk qui ponctue une grosse séquence de Phoenix, revenu à -7 (70-63) à la pause.

Des erreurs de Cleveland qui font mal sur la fin

Le « momentum » a clairement basculé du côté des Suns, avec un Darius Garland surveillé et bousculé, tandis que Devin Booker et Bradley Beal fixent la défense adverse pour décaler Kevin Durant, qui fait feu de tout bois.

On pense que les Suns vont s’échapper mais les deux équipes ont du mal à trouver le chemin du cercle dans le quatrième quart-temps, ce qui permet aux Cavaliers d’y croire jusqu’au bout. À l’entrée de la dernière minute, Cleveland n’a que deux points de retard (111-113) et la possession.

Darius Garland pense obtenir l’égalisation en envoyant Jarrett Allen au alley-oop mais le pivot est un poil trop court, et se fait voler le ballon sur la descente. Après un raté de Kevin Durant, les Cavaliers ont encore l’occasion d’égaliser ou de passer devant, mais Isaac Okoro marche sur la ligne de touche, et Cleveland perd encore la balle…

Les joueurs de JB Bickerstaff ont laissé passer leur chance, et Phoenix s’impose (111-117) au bout du suspense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Intenable Darius Garland. Avec ses 25 points à 6/7 de loin en première mi-temps, Darius Garland a longtemps donné le tournis à la défense de Phoenix. C’est quand il s’est calmé que les Suns ont pu revenir.

– Malgré son « Big Three » au complet, les Suns ont eu chaud. De retour, Devin Booker a compilé 27 points, 7 passes et 6 rebonds pour aller avec les 37 points, 8 rebonds et 6 passes de Kevin Durant et les 24 points de Bradley Beal. Le jeu de Phoenix se résume bien souvent à du fixation/passe entre les trois All-Stars, et ça a cette fois tenu, malgré quelques grosses frayeurs dans le dernier quart-temps. Prochain rendez-vous à Boston…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.