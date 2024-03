Trey Murphy III n’a pas eu le temps de douter

Après son superbe match contre les Raptors, avec 10 paniers à 3-pts, Trey Murphy III était redescendu de son nuage à Philadelphie, en marquant seulement 10 points à 2/7 derrière l’arc. Allait-il pouvoir repartir de l’avant ?

La réponse apportée à Atlanta est positive puisque le joueur des Pelicans n’a pas douté longtemps. Dès la première mi-temps, il a trouvé la cible à quatre reprises, en shootant parfois sur la tête de son défenseur, que ce soit Saddiq Bey ou Garrison Mathews.

« Il faut rester équilibré. C’est le plus important pour moi, tout au long de ma vie. Je ne m’emballe pas, je ne me laisse pas abattre non plus, quoi qu’il arrive », résume-t-il. « Quand on travaille dur, qu’on joue juste, alors de bonnes choses finiront pas arriver. C’est ce qui s’est passé dans ma vie et je savais que j’allais m’en sortir. »

Trey Murphy III a terminé la rencontre avec 28 points à 6/13 à 3-pts. Il affiche 22.8 points de moyenne et 49% de réussite à 3-pts sur les six derniers matches, avec quatre sorties à plus de 20 points et au moins 6 paniers primés. Même s’il y a quelques irrégularités au niveau de ses points, c’est sa meilleure séquence de la saison.

« Je savais qu’il allait trouver une solution », confirme son coach Willie Green. « De temps en temps, je lui parle mais il a fait un remarquable travail avec Corey Brewer pour se reconcentrer et faire les petites choses. C’est nécessaire quand les shoots ne tombent pas dedans. Il faut se concentrer sur les actions qui font gagner. On peut faire beaucoup sans marquer. »

Cette réussite de Trey Murphy III n’est pas étrangère à celle des Pelicans qui se font plaisir face aux équipes de la conférence Est, avec cinq victoires en six matches.

« C’est plaisant à voir », livre Brandon Ingram en parlant des performances de son coéquipier. « C’est le bon moment, surtout avant les playoffs. J’espère qu’il va continuer ainsi. »

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.8 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 38 27 43.8 37.4 75.9 0.7 3.5 4.2 1.8 1.2 0.9 0.4 0.5 13.6 Total 179 24 45.4 39.2 86.3 0.7 2.5 3.3 1.2 1.5 0.8 0.5 0.4 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.