Coupé par les Hawks fin février, Patty Mills aura rapidement rebondi puisqu’il a été sollicité par Miami pour terminer la saison. Le Heat, c’est un ancien adversaire pas comme les autres pour le meneur australien puisque c’est notamment par ses paniers à 3-points qu’il avait fini par sceller le sort de Miami lors du Game 5 des Finals NBA de 2014, validant la victoire (4-1), sous forme de revanche, des Spurs.

Et dès son premier passage devant la presse locale, le vétéran a eu droit à un flashback auquel il ne s’attendait pas.

« C’était il y a dix ans, je ne pensais pas qu’on me poserait cette question maintenant. J’espérais qu’une décennie puisse effacer tout ça. Mais effectivement, ça a été un moment important de ma carrière », a-t-il déclaré avant de faire référence au titre du Heat en 2013, qui a fait si mal à Tim Duncan et sa bande. « Je suis toujours dégoûté de ce qui s’est passé il y a onze ans, donc ça va des deux côtés ».

Une identité forte, similaire à celle des Spurs

Patty Mills a en revanche déjà décelé des similitudes entre San Antonio, où il a passé dix ans, dans la culture de la gagne et l’identité de la franchise floridienne incarnée par un coach emblématique.

« Le fait d’avoir été à San Antonio pendant si longtemps m’a certainement préparé à quelque chose comme ça. Je veux juste tirer le meilleur de cette opportunité, et pouvoir apprendre d’un tel coach et d’une telle franchise », a-t-il déclaré. « Même si ça ne fait que 24 heures, le poids de la culture qui règne ici est très fort. Il ne faut pas longtemps pour comprendre. Il y a clairement aussi des choses auxquelles je suis habitué. J’espère que tout ça permettra une transition en douceur. Quand on regarde les deux cultures et le succès qu’elles ont eu et qu’elles continuent d’avoir au fil des années, on se rend compte qu’il y a une culture ici aussi et qu’on ne lance pas ce mot à tout bout de champ sans qu’il ait une signification profonde et des racines profondes ».

Si Miami semblait avoir clairement besoin d’un renfort à l’arrière après notamment la blessure de Josh Richardson, le rôle que Patty Mills va occuper sur cette fin de saison reste encore à déterminer.

« À ce stade de ma carrière, faire partir d’une culture comme celle-ci, d’un environnement de la gagne, avec un but en tête, comprendre les aspects et rôles de chacun pour pouvoir atteindre un objectif commun, je crois que tout ça a constitué mon épine dorsale, par rapport à d’où je viens et mes qualités », a-t-il poursuivi. « Nous allons avoir ces conversations. Mais avant tout, je veux juste pouvoir apporter, au niveau de ma personnalité, de mon professionnalisme, en faisant en sorte de me maintenir dans la forme d’un athlète de haut niveau, ce genre de choses. Toutes ces choses qui m’ont permis d’en arriver là où je suis aujourd’hui ».

Sur le banc cette nuit dans la défaite du Heat face à Dallas, Patty Mills n’est pas entré en jeu. Il portera par ailleurs le numéro 88, le 8 appartenant déjà à Jamal Cain.

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.3 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 1.0 0.5 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 2023-24 * All Teams 32 13 35.1 27.6 100.0 0.3 0.8 1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.0 4.0 2023-24 * ATL 19 11 37.3 38.2 0.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.9 0.5 0.4 0.1 2.7 2023-24 * MIA 13 16 33.8 20.8 100.0 0.3 0.9 1.2 1.5 1.2 0.9 0.6 0.0 5.9 Total 892 20 42.4 38.6 85.6 0.3 1.4 1.7 2.2 1.3 0.6 1.0 0.1 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.