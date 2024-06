Amar’e Stoudemire célébré par les Suns

Plus personne ne portera le numéro 32 aux Suns puisque la franchise a profité de la rencontre face aux Rockets pour introniser Amar’e Stoudemire dans son « Ring Of Honor ». Depuis que la franchise a changé de propriétaire, l’entrée dans ce « Hall Of Fame » local s’accompagne du retrait du numéro. Ce qui n’était pas le cas auparavant.

D’ailleurs, on ne trouve pas de maillots au plafond de la salle, mais des bannières avec un numéro, et le numéro 32 du « Stoud » est venu se placer entre le 31 de Shawn Marion, célébré en début de saison, et le 33 d’Alvan Adams.

Sous les yeux de sa famille, mais aussi de Steve Nash, Shawn Marion, Goran Dragic, Leandro Barbosa ou encore Alvin Gentry, Amar’e Stoudemire a prononcé un discours de près de huit minutes. L’occasion pour lui de remercier les anciens dirigeants pour l’avoir sélectionné à la sortie du lycée, et d’avoir fait de lui un adulte.

« Je veux remercier Jerry Colangelo, l’homme qui m’a drafté avec son fils Bryan comme GM. Il a découvert un gamin d’un lycée de Lake West en Floride, et il a pris le temps de me connaître lors des essais pré-draft. J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui, et il a eu l’opportunité non seulement de déceler mon talent mais aussi de me connaître en tant que personne. Je trouvais que c’était très important, qu’un propriétaire prenne le temps d’avoir une discussion avec moi pour voir qui j’étais sur le plan de la personnalité. »

Amar'e Stoudemire Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2002-03 PHX 82 31 47.2 20.0 66.1 3.1 5.7 8.8 1.0 3.3 0.8 2.3 1.1 13.5 2003-04 PHX 55 37 47.5 20.0 71.3 2.9 6.2 9.0 1.4 3.4 1.2 3.2 1.6 20.6 2004-05 PHX 80 36 55.9 18.8 73.3 2.7 6.2 8.9 1.6 3.5 1.0 2.4 1.6 26.0 2005-06 PHX 3 17 33.3 0.0 88.9 2.0 3.3 5.3 0.7 1.3 0.3 0.3 1.0 8.7 2006-07 PHX 82 33 57.5 0.0 78.1 2.7 6.9 9.6 1.0 3.6 1.0 2.8 1.3 20.4 2007-08 PHX 79 34 59.0 16.1 80.5 2.3 6.9 9.1 1.5 3.7 0.8 2.2 2.1 25.2 2008-09 PHX 53 37 53.9 42.9 83.5 2.2 5.9 8.1 2.0 3.1 0.9 2.8 1.1 21.4 2009-10 PHX 82 35 55.7 16.7 77.1 2.8 6.1 8.9 1.0 3.4 0.6 2.6 1.0 23.1 2010-11 NYK 78 37 50.2 43.5 79.2 2.5 5.6 8.2 2.6 3.5 0.9 3.2 1.9 25.3 2011-12 NYK 47 33 48.3 23.8 76.5 2.3 5.6 7.8 1.1 2.9 0.8 2.4 1.0 17.5 2012-13 NYK 29 24 57.7 0.0 80.8 2.1 2.9 5.0 0.5 3.1 0.3 1.7 0.7 14.2 2013-14 NYK 65 23 55.7 0.0 73.9 1.7 3.2 4.9 0.5 2.5 0.4 1.4 0.6 11.9 2014-15 * All Teams 59 21 55.7 0.0 72.0 1.9 3.7 5.6 0.8 2.7 0.5 1.3 0.6 11.5 2014-15 * NYK 36 24 54.3 0.0 74.0 2.3 4.5 6.8 1.0 3.1 0.6 1.8 0.9 12.0 2014-15 * DAL 23 17 58.1 0.0 67.8 1.2 2.5 3.7 0.4 2.2 0.4 0.7 0.2 10.8 2015-16 MIA 52 15 56.6 0.0 74.6 1.3 3.0 4.3 0.5 1.8 0.4 0.9 0.8 5.8 Total 846 31 53.7 23.6 76.1 2.4 5.4 7.8 1.2 3.2 0.8 2.3 1.3 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.