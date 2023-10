Les maillots d’Amar’e Stoudemire et Shawn Marion retirés à Phoenix en décembre et mars

Contrairement à ce qui avait été annoncé, dans un premier temps par la franchise, fin août, les maillots d’Amar’e Stoudemire et Shawn Marion ne seront pas retirés en même temps, dans une semaine, le 28 octobre. Il s’agira seulement de leur entrée au Ring of Honor, sorte de Hall of Fame local.

Les Suns ont communiqué de nouvelles dates. Une pour chacun des joueurs. C’est Shawn Marion qui ouvrira le bal, avec une cérémonie programmée le 15 décembre, lors de la réception des Knicks, pour son numéro 31.

Amar’e Stoudemire, lui, attendra quelques semaines de plus et le 2 mars 2024, dans le cadre d’un match face aux Rockets, pour voir son #32 être accroché au plafond du Footprint Center. Les deux anciens coéquipiers seront ainsi les onzième et douzième joueurs à être honorés par les Suns.

Ils retrouveront notamment leur ancien meneur de jeu, Steve Nash (#13), ou encore les finalistes 1993 : Kevin Johnson (7), Dan Majerle (9) et évidemment Charles Barkley (34).

No. 32 to be retired on 3.2 ☄️

Join us for a special postgame ceremony as we officially induct Amar’e Stoudemire into the Suns Ring of Honor, for his unforgettable legacy in the Valley!

️: https://t.co/dF2zxRuw1m pic.twitter.com/Qpjk6AR2GD

— Phoenix Suns (@Suns) October 19, 2023