Les Mavericks sont vraiment très impressionnés par les Celtics

Dix victoires d’affilée avec un écart moyen de 19 points ! C’est la série en cours des Celtics, et ça résume bien la domination des joueurs de Joe Mazzulla sur la NBA. Leader incontesté depuis le début de saison, Boston a fait le break en tête du classement avec 47 victoires pour 12 défaites, et les coéquipiers de Jayson Tatum devraient profiter de l’avantage du terrain. Vendredi soir, ce sont les Mavericks qui ont subi leur loi, battus 138-110 !

« C’est la meilleure équipe de la NBA. On a très bien joué pendant trois quart-temps, mais c’est difficile de gagner ici, surtout face à cette équipe » confirme Luka Doncic. « On a vraiment joué du très bon basket pendant trois quart-temps. Mais ils ont mis 21 tirs à 3-points. »

Les Celtics ont des shooteurs à tous les postes

Cette adresse de loin a fait très mal, et la capacité des Celtics à jouer en permanence avec cinq shooteurs impressionne. « C’est une équipe épatante. Du premier au 9e joueur, ils peuvent tous shooter à 3-points. C’est difficile de tenir tête à une équipe comme ça. On a vraiment essayé de limiter leur nombre de 3-points. On a essayé du mieux possible » raconte le rookie de Dereck Lively.

Une analyse partagée par son coach. « C’est très rare de voir une équipe capable de jouer avec cinq shooteurs » insiste Jason Kidd. « Et puis, ils ne paniquent pas. Il n’y a aucun stress. Ils continuent de jouer comme ils ont l’habitude de le faire, et ils se partagent le ballon. »

Symbole de cette domination des Celtics, Kristaps Porzingis. L’ancien joueur des Mavericks inscrit 13 des 24 points de sa formation en 1er quart-temps, avec quatre tirs primés. « Il peut shooter à 3-points, il peut dribbler, il peut aller sur la ligne des lancers » énumère Kidd. « En défense, il peut changer la trajectoire d’un tir ou contrer, et il peut aller au rebond. »

« Ne regardez pas le score »

Kidd est clairement admiratif de la justesse des Celtics. « Si vous ne prenez pas l’avantage sur quelques possessions, ils vous le font payer, comme ils l’ont fait dans le 4e quart-temps » poursuit-il. « On ne peut pas avoir des possessions vides contre eux, et on ne peut pas non plus avoir des défaillances défensives contre eux, sinon ils vont vous le faire payer depuis la ligne des 3-points, et c’est ce qu’ils ont fait. C’était un match à deux points et ils ont tiré profit de nos erreurs des deux côtés du terrain ».

Pour le coach des Mavericks, le score est sévère, et la manière était là. « On a beaucoup appris sur nous. On doit corrige certaines choses, mais ça va dans la bonne direction. On était plus proches que ne laisse penser le score. Mais je le répète, lorsqu’ils font un erreur, il faut en tirer profit, et on ne l’a pas fait, contrairement à eux. Mais je pense qu’on peut tenir tête aux meilleurs. Ne regardez pas le score, on pense vraiment avoir le talent pour leur tenir tête. Il s’agit juste d’être régulier. Pas besoin d’être parfait, mais il faut rester soudés et réguliers. »