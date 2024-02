Avec Internet et les réseaux sociaux, la NBA est plus que jamais une ligue d’images. Un simple panier, un exploit ou un geste peuvent se transformer en vidéo virale et agiter la toile pendant des heures. Pourtant, le record le plus connu et emblématique de l’histoire de la ligue américaine n’a jamais été filmé.

Il n’est immortalisé que par une photo, une des plus mythiques de l’histoire du sport. Un cliché repris régulièrement par les stars d’aujourd’hui lorsqu’elle explose les compteurs. Comme Luka Doncic dernièrement, ou Damian Lillard et Joel Embiid avant lui.

Cet exploit, ce sont les 100 points marqués par Wilt Chamberlain en 1962. Un record et une photo, dont on vous parle aujourd’hui dans Histoire(s) de Basket.

Un épisode écrit par Jonathan Demay.

L’épisode – 100 points pour une photo de légende

